Minister belooft toch minimale leeftijd voor fatbikes te onderzoeken

Minister Madlener zal alle maatregelen voor fatbikes uitvoeren die een meerderheid van de Tweede Kamer wil. Dat zei de minister van Infrastructuur en Waterstaat vandaag tijdens het vragenuur. Madlener voegt er wel aan toe dat de maatregelen "grote consequenties" kunnen hebben.

De roep om maatregelen groeit omdat er veel ongelukken gebeuren met fatbikes. Dit weekend bleek een meerderheid van de Tweede Kamer voor een leeftijdsgrens te zijn om erop te mogen rijden. Die is er nu niet. Madlener is daar niet voor, omdat fatbikes elektrische fietsen zijn en er dan een minimale leeftijd voor al die fietsen zou moeten komen.

Toch zei de minister vandaag dat hij gaat onderzoeken of het onderscheid tussen fatbikes en elektrische fietsen mogelijk is. Een legitimatieplicht voor twaalfjarigen is volgens Madlener onuitvoerbaar. Hij zegt dat dat pas kan vanaf veertien of misschien zestien jaar.

Ook een helmplicht voor fatbikes zou voor alle e-bikegebruikers gelden, verwacht Madlener. Een idee voor een helmplicht tot een bepaalde leeftijd vindt de minister "een interessante gedachte", maar hij wijst ook op ongelukken met ouderen op elektrische fietsen. Daarop vraagt hij zich af waarom een helmplicht niet voor iedereen op een elektrische fiets zou moeten gelden.

Vaak opgevoerd

Fatbikes worden vaak opgevoerd, waardoor ze veel harder kunnen dan de toegestane 25 kilometer per uur. "De handhaving moet ook beter", zegt Madlener daarover. Hij zegt dat ongeveer 250 nieuwe rollerbanken zijn aangeschaft, en wil kijken of boa's daar ook gebruik van kunnen maken.

Volgende week spreekt de Kamer naar verwachting verder over verkeersveiligheid. Het ligt voor de hand dat fatbikes dan opnieuw aan bod zullen komen.

Hart van Nederland/ANP