Helmplicht voor fatbikes roept weerstand op: 'Dan gaan mensen minder fietsen'

De Tweede Kamer wil dat er een minimumleeftijd van 14 jaar komt voor het besturen van een fatbike. Ook moet er een helmplicht gaan gelden voor de elektrische fiets met dikke banden. Fatbike-fabrikant Niels Willems is blij met de leeftijdsgrens, maar zet zijn vraagtekens bij de helmplicht.

Niels Willems, een fabrikant van fatbikes, heeft zijn bedenkingen bij de voorgestelde helmplicht. "Het dragen van een helm stimuleren is prima, maar verplichten niet," zegt Willems tegen Hart van Nederland. "Ik ken genoeg mensen die geen helm willen opzetten. Als het verplicht wordt, gaan mensen hun fatbike minder gebruiken, zoals we eerder zagen bij snorfietsen. Die markt is ingestort."

Meer nodig

Ook de Fietsersbond is geen voorstander van een helmplicht, laat een woordvoerster weten, behalve als die alleen voor de bestuurders van fatbikes geldt en niet voor andere elektrische fietsen. "Als je een helmplicht invoert die voor alle e-bikes geldt, gaan mensen minder fietsen en dat is het laatste wat we willen."

Fatbikes zijn gevaarlijk omdat ze stil zijn en toch hard gaan, zo is te zien in bovenstaande video.

Volgens een woordvoerster van de verkeersorganisatie Veilig Verkeer Nederland (VVN) moet de hele keten worden aangepakt om fatbikes veilig te laten rijden. "We zijn zeker niet tegen bijvoorbeeld een helmplicht, maar je brengt daarmee niet het aantal ongelukken naar beneden", zegt de woordvoerster.

Kenniscentrum VeiligheidNL is juist blij dat de Tweede Kamer pleit voor een helmplicht en een minimumleeftijd voor bestuurders van fatbikes. Volgens hen mag het voor alle e-bikes gelden. "Hoe sneller je gaat, hoe groter de impact is, dus een helmplicht zou voor deze hele groep echt goed zijn. Dat maakt de plicht ook gemakkelijker te handhaven."

Leeftijdsgrens

Eerder gingen geluiden op om een leeftijdsgrens van 12 jaar in te voeren, maar dat zou niet haalbaar zijn. Pas vanaf 14 jaar moet iemand zich kunnen identificeren, vandaar dat de grens daar getrokken moet worden. "Als fabrikanten staan we daar achter", zegt Willems. "Fatbikes kunnen worden opgevoerd, dus dan wil je toch dat mensen wat ouder zijn."

Middelbare scholieren zullen hun fatbike dus moeten laten staan totdat ze 14 jaar oud zijn. "Vroeger moest ik 14 kilometer naar school fietsen. Op mijn zestiende kocht ik een brommer. Dat zal nu wel hetzelfde worden. Jaar 1 en 2 trappen, en daarna een e-bike kopen", voorspelt Willems.