Roden springt in de bres: asielzoekers uit Ter Apel tijdelijk naar Drents dorp

Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zit overvol en een structurele oplossing voor opvangplekken is er nog altijd niet. Nadat andere gemeenten al in de bres sprongen, kunnen asielzoekers tot en met donderdagochtend terecht in een sporthal van Sportcentrum De Hullen in het Drentse Roden.

De gemeente Noordenveld, waar Roden onder valt, regelt 150 opvangplekken voor vluchtelingen die geen plek kunnen krijgen in het aanmeldcentrum van Ter Apel. Sinds 20 mei zit het aanmeldcentrum bomvol; er verblijven honderd mensen boven de maximale opvangcapaciteit.

Groningen was een van de gemeenten waar asielzoekers terechtkonden afgelopen tijd:

1:28 Groningen opent nachtopvang voor asielzoekers uit Ter Apel

Alleen de nacht

Roden ligt op ongeveer een uur rijden van Ter Apel. Aan het begin van de avond worden asielzoekers vanuit Ter Apel naar het sportcentrum gebracht en de volgende ochtend keren zij met de bus terug naar Ter Apel.

Waar de asielzoekers na donderdag kunnen overnachten, is nog onduidelijk.