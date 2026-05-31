Zestig asielzoekers overnachtten in Warffum, meer dan nacht ervoor

Beleid

Vandaag, 10:58

In de nacht van zaterdag op zondag hebben zestig asielzoekers in de nachtopvang in Warffum geslapen, meldt een woordvoerster van het Rode Kruis. Dat zijn er iets meer dan een nacht eerder, toen 45 mensen in de Groningse plaats werden opgevangen.

Net als toen hebben afgelopen nacht twee mensen vrijwillig op het grasveld bij het aanmeldcentrum in Ter Apel doorgebracht.

De gemeente Het Hogeland, waar Warffum onder valt, regelt sinds donderdag extra nachtopvang voor asielzoekers voor wie in Ter Apel geen plek is. Komende nacht is de laatste keer dat mensen in Warffum terechtkunnen. Waar mensen vanaf de nacht van maandag op dinsdag kunnen slapen, is nog onduidelijk.

'Mensonterend'

Het Rode Kruis noemt het onbegrijpelijk dat er nog geen structurele oplossing is gevonden. "De situatie is mensonterend, mensen worden constant van plek naar plek gebracht en brengen de hele dag door op het gras. Het kan zo niet langer", zegt de woordvoerster.

Eerder sprong de gemeente Aa en Hunze nog bij door asielzoekers nachtopvang in Gieten aan te bieden. In de video hieronder zie je wat inwoners van Gieten daarvan vinden:

Inwoners Gieten trots over opvangen asielzoeker uit Ter Apel
Door ANP

Asielminister brengt bezoek aan overvol Ter Apel en doet dringende oproep
