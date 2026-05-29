Asielminister brengt bezoek aan overvol Ter Apel en doet dringende oproep

Beleid

Vandaag, 06:44

Asielminister Bart van den Brink heeft donderdagavond onverwachts een bezoek gebracht aan het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar herhaalde hij zijn oproep aan gemeenten in de rest van het land om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen.

Tijdens zijn bezoek sprak de CDA-bewindsman met medewerkers van het Rode Kruis, asielzoekers die door de drukte niet werden toegelaten tot het asielzoekerscentrum (azc), medewerkers van opvangorganisatie COA en burgemeester Jaap Velema.

Vorige week opende Groningen een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers voor wie geen plek was in Ter Apel:

'Nederland onwaardig'

"Ik kan alleen maar dankbaar zijn voor wat hier wordt gedaan, en ook door alle gemeenten hieromheen. Dus als ik iemand aanspreek hier in Nederland, dan zijn het niet de bestuurders hier in deze omgeving, dan zijn het echt alle bestuurders in de rest van Nederland." Het azc in Ter Apel ziet zich al een week genoodzaakt om niet iedereen toe te laten. Sindsdien wordt dagelijks gezocht naar plekken waar asielzoekers kunnen overnachten als er geen plaats is bij het aanmeldcentrum. "Dit moeten we voor de zomer zien op te lossen", zei de bewindsman daarover.

Volgens de minister had hij eigenlijk eerder deze week naar Ter Apel willen komen. Hij noemt het "enorm belangrijk" dat het bezoek donderdag alsnog doorging. "Want het is een situatie die Nederland onwaardig is. Waar we natuurlijk al heel vaak over gezegd hebben: dit mag nooit meer gebeuren."

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) maakte vorige week bekend dat niet alle nieuwe asielzoekers een plek konden krijgen in de opvang bij het aanmeldcentrum. Kwetsbare mensen, zoals vrouwen en kinderen, kregen voorrang. Sindsdien hebben de gemeenten Stadskanaal, Aa en Hunze (in het dorp Gieten), Groningen en Het Hogeland (in Warffum) plekken aangeboden waar asielzoekers een nacht konden verblijven. In de ochtend werden zij met bussen teruggebracht naar Ter Apel.

Door ANP

