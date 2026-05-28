Is dit dé asieloplossing? Groningse plaats opent 'statushouderwijk'

Vandaag, 11:26

Een wijk half gevuld met Groningers en half met statushouders. In het Groningse Oude Pekela is afgelopen zaterdag de Hooiwijk geopend, ook wel bekend als de 'statushouderwijk'. En hoewel veel rondom de asielproblematiek negatief is of klinkt, is dit voor de verandering eens positief nieuws.

Door snel en efficiënt woonruimte te creëren, hoopt de gemeente samen met het COA voor een betere doorstroming in de asielketen te zorgen. Zo krijgt het nabijgelegen Ter Apel mogelijk wat lucht. Nu komt het nog vaak voor dat statushouders in azc's moeten blijven, omdat er geen woonruimte voor hen beschikbaar is.

Door deze woningen nu in gebruik te nemen, waar statushouders maximaal twee jaar mogen blijven wonen, schuiven zij door en ontstaat er plek voor nieuwe asielzoekers. Die kunnen dan weer vanuit het aanmeldcentrum vertrekken naar een regulier azc. De overige bewoners, de Pekelders zelf, mogen langer in de wijk blijven wonen.

De wethouder en bewoners zijn bijzonder blij met de wijk, zo vertellen zij in bovenstaande video.

Door Daniël Bom

