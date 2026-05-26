Rode Kruis slaat alarm om Ter Apel: 'Ook kinderen straks zonder opvangplek'

Vandaag, 06:23

Het Rode Kruis vreest dat "straks ook vrouwen en kinderen in Ter Apel zonder opvangplek" staan als er door de overheid niet "onmiddellijk" wordt ingegrepen. De afgelopen dagen werden asielzoekers opgevangen in een congrescentrum in Groningen, vorige week gebeurde dat in Stadskanaal en Gieten. De hulporganisatie noemt het "onbegrijpelijk" dat er niet voldoende slaapplekken gerealiseerd kunnen worden.

In Groningen is een noodopvang geopend vanwege de buitenslapers, zo is te zien in bovenstaande video.

"Het is een taak van de overheid om mensen een plek te bieden, maar vandaag staan mensen opnieuw uitzichtloos te wachten in het gras", zegt Harm Goossens, directeur van het Nederlandse Rode Kruis. "De afgelopen week belde zelfs het Rode Kruis gemeenten om opvangplekken te organiseren."

Alleenreizende mannen

Het Rode Kruis roept gemeenten in het noorden van Nederland op om "een stap naar voren te doen" en noodnachtopvang te realiseren. Tot nu toe werden de veldbedden in verschillende plaatsen alleen voor meerderjarige alleenreizende mannen gebruikt. "Maar we vrezen dat, als deze situatie voortduurt, straks ook vrouwen en kinderen op een veldbed terechtkomen. Dat kunnen we als land toch niet laten gebeuren?", aldus Goossens.

Het Rode Kruis noemde het eerder al "mensonterend" dat er geen vaste opvangplek voor alle asielzoekers is.

De opvang in Ter Apel mag aan maximaal 2000 mensen plek bieden. Die limiet wordt al maanden overschreden, maar vorige week steeg de bezetting tot boven de 2300, het hoogste aantal in twee jaar tijd. Opvangorgaan COA zegt dat het bij zulke aantallen niet kan instaan voor de veiligheid en de leefbaarheid op het terrein.

Door ANP

