Man (30) rent met bijl op agenten af in Ter Apelkanaal

Een 30-jarige man uit Emmer-Compascuum is zondagavond aangehouden nadat hij een agent had bedreigd met een bijl. Dat meldt de politie. Bij de aanhouding werden twee waarschuwingsschoten gelost. Ook werd een 45-jarige man uit Westerwolde opgepakt omdat hij dreigde een bierflesje te gooien naar agenten. Een agent raakte gewond toen hij de fles wilde afpakken en moest voor behandeling naar het ziekenhuis.

De twee verdachten reden op crossmotoren en negeerden rond 19.15 uur een stopteken in Ter Apelkanaal. Agenten spraken hen even later aan op de Avébéweg in het Groningse dorp. Een van de mannen reageerde daarop agressief, aldus de politie. Een agent gebruikte pepperspray, maar dit had geen effect.

Bijl

Toen de politie de twee daarna wilde aanhouden bij een huis, probeerden verschillende aanwezigen dat te voorkomen. Een van de verdachten haalde een bijl uit het huis en rende daarmee op agenten af.

De twee verdachten zitten nog vast. De agenten hebben aangifte gedaan van poging tot doodslag en zware mishandeling.