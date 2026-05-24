Eten uitgedeeld aan 60 asielzoekers Ter Apel, lokale boer helpt mee

Beleid

Vandaag, 20:04

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft het Rode Kruis zondag opnieuw eten uitgedeeld aan asielzoekers die wachten op een plek om te overnachten. Het ging om ongeveer zestig mensen.

Ook een lokale boer schoot opnieuw te hulp. Net als zaterdag bracht hij meloenen langs voor de wachtende asielzoekers. "Ontzettend aardig en heel erg gewaardeerd door alle mensen", zegt een woordvoerder van het Rode Kruis.

Weer nachtopvang in Groningen

Rond 19.00 uur stonden ongeveer tachtig mensen op het voorterrein van het aanmeldcentrum. Onder hen waren ook mensen die al een plek binnen hebben gekregen. Voor asielzoekers die geen slaapplek meer kunnen krijgen in Ter Apel, wordt opnieuw nachtopvang geregeld in Groningen.

In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar, zoals je in bovenstaande video ziet. Hoeveel mensen daar zondagavond naartoe worden gebracht, is nog niet bekend. Mogelijk gaat het om meer mensen dan een nacht eerder. Toen sliepen 105 asielzoekers in Groningen.

Ook het COA kan nog geen definitief aantal noemen. Wel spreekt de organisatie waardering uit voor de inzet van het Rode Kruis en VluchtelingenWerk in Ter Apel. Nieuwe gemeenten die noodopvang willen regelen, hebben zich volgens het COA nog niet gemeld.

Door ANP

