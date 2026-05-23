Eerste bedden klaar in Groningen voor asielzoekers uit Ter Apel

De eerste bedden zijn klaargezet in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen. Op deze locatie wordt nachtopvang ingericht voor asielzoekers voor wie geen plek meer is in het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Hoeveel asielzoekers naar Groningen worden overgebracht, is nog niet bekend. Dat hangt af van de instroom, liet de gemeente eerder weten. Het Rode Kruis zet 175 bedden klaar, maar het is nog onduidelijk of die allemaal gebruikt worden.

Kwetsbare asielzoekers voorrang

In het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt vanwege de drukte sinds woensdag niet meer iedereen toegelaten. Kwetsbare asielzoekers krijgen voorrang. Mensen die de afgelopen nachten niet terechtkonden in de opvang, werden overgebracht naar de nabijgelegen gemeenten Gieten en Stadskanaal.

De gemeente Groningen maakte zaterdagochtend bekend zaterdag, zondag en maandag nachtopvang aan te bieden. Burgemeester Roelien Kamminga kreeg daarvoor een verzoek van asielminister Bart van den Brink.