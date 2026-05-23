Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Eerste bedden klaar in Groningen voor asielzoekers uit Ter Apel

Beleid

Vandaag, 16:54

Link gekopieerd

De eerste bedden zijn klaargezet in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen. Op deze locatie wordt nachtopvang ingericht voor asielzoekers voor wie geen plek meer is in het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Hoeveel asielzoekers naar Groningen worden overgebracht, is nog niet bekend. Dat hangt af van de instroom, liet de gemeente eerder weten. Het Rode Kruis zet 175 bedden klaar, maar het is nog onduidelijk of die allemaal gebruikt worden.

Kwetsbare asielzoekers voorrang

In het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt vanwege de drukte sinds woensdag niet meer iedereen toegelaten. Kwetsbare asielzoekers krijgen voorrang. Mensen die de afgelopen nachten niet terechtkonden in de opvang, werden overgebracht naar de nabijgelegen gemeenten Gieten en Stadskanaal.

De gemeente Groningen maakte zaterdagochtend bekend zaterdag, zondag en maandag nachtopvang aan te bieden. Burgemeester Roelien Kamminga kreeg daarvoor een verzoek van asielminister Bart van den Brink.

Door ANP

Lees ook

Opnieuw noodopvang nodig door drukte in Ter Apel: Groningen springt bij
Opnieuw noodopvang nodig door drukte in Ter Apel: Groningen springt bij
Rode Kruis slaat alarm om asielzoekers Ter Apel: 'Het is mensonterend'
Rode Kruis slaat alarm om asielzoekers Ter Apel: 'Het is mensonterend'
80 asielzoekers voor dichte deur Ter Apel: weer noodopvang in Stadskanaal
80 asielzoekers voor dichte deur Ter Apel: weer noodopvang in Stadskanaal

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.