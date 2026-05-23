Rode Kruis slaat alarm om asielzoekers Ter Apel: 'Het is mensonterend'

Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over de situatie rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Hoewel een groep asielzoekers afgelopen nacht kon slapen in Stadskanaal, stonden zaterdagochtend opnieuw tientallen mensen buiten op het grasveld voor de ingang te wachten.

De asielzoekers werden rond middernacht met bussen naar Stadskanaal gebracht voor noodopvang. Rond 07.00 uur keerden zij alweer terug naar Ter Apel. Volgens het Rode Kruis is nog altijd geen structurele oplossing gevonden voor de drukte bij het aanmeldcentrum.

Woensdag sliepen asielzoekers ook al in Stadskanaal. Asielzoekers vertelden de ochtend erna tegen Hart van Nederland hoe dat voor ze was:

In de hitte

Directeur Harm Goossens van het Rode Kruis noemt de situatie "mensonterend". "De hele dag staan mensen in de hitte op het gras. Zonder duidelijkheid of ze vanavond een dak boven hun hoofd hebben", zegt hij.

"Veel mensen komen uit Gaza of Syrië en vluchten voor geweld. En Nederland kan mensen geen plek bieden om even tot rust te komen. Ik vind het onbegrijpelijk dat het onze overheid niet lukt om een goede oplossing te vinden."

Tenten en water uitdelen

Vrijdag zette het Rode Kruis nog tenten neer als bescherming tegen de zon. Die zijn inmiddels weggehaald. Wel blijven medewerkers aanwezig om water, voedsel en zonnebrand uit te delen aan de wachtende asielzoekers.

Het Rode Kruis roept gemeenten opnieuw op om opvangplekken beschikbaar te stellen. "Als er een gemeente is die naar voren wil stappen, kan het Rode Kruis helpen met het opzetten van de locatie en zorgen voor medewerkers", aldus Goossens.