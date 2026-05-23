80 asielzoekers voor dichte deur Ter Apel: weer noodopvang in Stadskanaal

Beleid

Vandaag, 08:04

De Groningse gemeente Stadskanaal heeft vrijdagavond opnieuw asielzoekers opgevangen die buiten moesten wachten bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens de gemeente gaat het om ongeveer tachtig mensen.

Rond 23.00 uur kwamen twee bussen aan in Ter Apel om de groep op te halen. De asielzoekers brachten de nacht door in Stadskanaal en worden zaterdagochtend weer teruggebracht. Het Rode Kruis heeft op de opvanglocatie tachtig bedden klaargezet. Ongeveer tien mensen besloten vrijwillig in Ter Apel te blijven.

Gemeente: 'Laatste keer'

Woensdagavond opende Stadskanaal ook al een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Toen ging het om ongeveer vijftig mensen. De gemeente zei toen dat het om een eenmalige oplossing ging.

Toch werd vrijdag opnieuw opvang geregeld, volgens Stadskanaal op "dringend verzoek" van asielminister Bart van den Brink. De gemeente zegt ook in actie te zijn gekomen omdat groepen mensen die buiten slapen een risico vormen "voor de openbare orde en veiligheid in Ter Apel en voor onze regio".

Donderdag sprong ook de Drentse gemeente Aa en Hunze bij. Daar werd een sporthal in Gieten beschikbaar gesteld waar 130 asielzoekers konden overnachten.

Volgens Stadskanaal is nu afgesproken dat dit "echt de laatste keer is". De gemeente stelt dat er vanaf zaterdag andere oplossingen beschikbaar moeten zijn.

Door ANP

