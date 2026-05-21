Asielzoekers dankbaar voor opvang Stadskanaal, maar vrees voor komende dagen

Asielzoekers die in de nacht van woensdag op donderdag in de noodopvang in Stadskanaal sliepen, maken zich zorgen over de komende dagen. Dat vertellen ze aan een verslaggever van Hart van Nederland. Hoewel ze dankbaar zijn dat ze zijn opgevangen, vrezen ze opnieuw een koude nacht.

Zo'n vijftig asielzoekers konden woensdagavond niet in de opvang bij het aanmeldcentrum blijven slapen, omdat die vol zat. Alleen kwetsbaren konden worden ondergebracht. Om te voorkomen dat mensen buiten zouden moeten slapen, bood Stadskanaal laat in de avond hulp aan. Desondanks sliepen er toch mensen buiten, vertellen asielzoekers tegen de verslaggever.

Koude nacht

De mannen kwamen donderdagochtend vanuit Stadskanaal weer terug bij het aanmeldcentrum en vertelden tegen Hart van Nederland dat het een koude nacht was. "Het was koud, maar gelukkig waren we samen in groepen. We maakten er het beste van", zegt een asielzoeker uit Algerije. "Het was een slechte ervaring, maar we hadden in ieder geval een plaats waar we konden slapen. Veel mensen proberen hun best te doen", zegt een ander uit Jemen.

De locatie in Stadskanaal wordt nu opgeruimd. De opvang was voor één nacht, laat Stadskanaal weten. "Het is nu aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), het Rijk en andere gemeenten om voor de komende nacht een oplossing te organiseren", meldt de gemeente. In de opvang in Ter Apel zijn bijna tachtig plekken vrijgekomen. Het is nog niet bekend of dit betekent dat het COA meer mensen kan toelaten op het terrein.

Zorgen

Hoe de komende nacht eruit gaat zien, weten de asielzoekers nog niet. Maar ze vrezen ervoor: "Ik wil niet slecht over Nederland praten, want de mensen zijn heel goed. Maar ik heb een slecht gevoel over de komende nacht. Maar we blijven hoop houden", zegt de asielzoeker uit Algerije. "Ik maak me veel zorgen over de komende dagen", zegt een asielzoeker uit Palestina. "De situatie is slecht, maar laten we geduldig blijven."