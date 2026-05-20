COA grijpt in bij drukte Ter Apel: wie krijgt er nog een bed?

Het COA heeft woensdagavond duidelijk gemaakt welke asielzoekers voorrang krijgen bij de opvang in Ter Apel. De opvanglocatie zit al langere tijd overvol, waardoor eerder op de dag werd besloten tot een zogenoemde "gecontroleerde toegang".

Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers krijgen alleenstaande minderjarigen als eerste een plek. Ook mensen met een medische indicatie of een kwetsbaarheidsindicatie komen eerder in aanmerking voor opvang.

De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, liet woensdag weten dat er 'een nieuw hoofdstuk' wordt geschreven. In de bovenstaande video vertelt hij daar meer over.

Kwetsbare groepen

Onder die kwetsbare groepen vallen onder meer lhbti-personen, zwangeren, gezinnen en mensen die gevaar lopen door eerwraak. Alleenstaande mannen vallen niet onder een van die groepen. Asielzoekers die niet als kwetsbaar worden gezien, krijgen pas een plek op volgorde van aanmelding.

De beoordeling van wie kwetsbaar is, gebeurt overdag door de IND, meldt het COA. In de nacht neemt de nachtopvang van het COA die taak over.

Tientallen mensen wachten op plek

Woensdagavond is er in de overvolle aanmeldlocatie in Ter Apel voor ongeveer dertig asielzoekers geen opvangplek beschikbaar, meldt het COA. Het is onduidelijk of er voor hen in de nacht van woensdag op donderdag opvang geregeld kan worden.

Het COA zegt dat er woensdagavond nog heel hard wordt gewerkt om opvang van de dertig toch te realiseren. Tot nu toe hebben geen gemeenten zich gemeld met een oplossing.

De druk op de asielketen is al langere tijd hoog. Het aantal mensen dat de afgelopen nachten in Ter Apel overnachtte, ligt ruim boven het toegestane maximum van 2.000 personen. Afgelopen nacht sliepen er 2.316 mensen, de nacht daarvoor waren dat er 2.284.