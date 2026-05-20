Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

COA grijpt in bij drukte Ter Apel: wie krijgt er nog een bed?

Beleid

Vandaag, 19:40

Link gekopieerd

Het COA heeft woensdagavond duidelijk gemaakt welke asielzoekers voorrang krijgen bij de opvang in Ter Apel. De opvanglocatie zit al langere tijd overvol, waardoor eerder op de dag werd besloten tot een zogenoemde "gecontroleerde toegang".

Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers krijgen alleenstaande minderjarigen als eerste een plek. Ook mensen met een medische indicatie of een kwetsbaarheidsindicatie komen eerder in aanmerking voor opvang.

De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, liet woensdag weten dat er 'een nieuw hoofdstuk' wordt geschreven. In de bovenstaande video vertelt hij daar meer over.

Kwetsbare groepen

Onder die kwetsbare groepen vallen onder meer lhbti-personen, zwangeren, gezinnen en mensen die gevaar lopen door eerwraak. Alleenstaande mannen vallen niet onder een van die groepen. Asielzoekers die niet als kwetsbaar worden gezien, krijgen pas een plek op volgorde van aanmelding.

De beoordeling van wie kwetsbaar is, gebeurt overdag door de IND, meldt het COA. In de nacht neemt de nachtopvang van het COA die taak over.

Tientallen mensen wachten op plek

Woensdagavond is er in de overvolle aanmeldlocatie in Ter Apel voor ongeveer dertig asielzoekers geen opvangplek beschikbaar, meldt het COA. Het is onduidelijk of er voor hen in de nacht van woensdag op donderdag opvang geregeld kan worden.

Het COA zegt dat er woensdagavond nog heel hard wordt gewerkt om opvang van de dertig toch te realiseren. Tot nu toe hebben geen gemeenten zich gemeld met een oplossing.

De druk op de asielketen is al langere tijd hoog. Het aantal mensen dat de afgelopen nachten in Ter Apel overnachtte, ligt ruim boven het toegestane maximum van 2.000 personen. Afgelopen nacht sliepen er 2.316 mensen, de nacht daarvoor waren dat er 2.284.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Van den Brink vreest dat asielzoekers buiten moeten blijven in Ter Apel
Van den Brink vreest dat asielzoekers buiten moeten blijven in Ter Apel
Te druk in opvang Ter Apel: kwetsbaren krijgen voorrang
Te druk in opvang Ter Apel: kwetsbaren krijgen voorrang
Actieposter VluchtelingenWerk Nederland massaal aangevraagd, tegengeluid groeit
Actieposter VluchtelingenWerk Nederland massaal aangevraagd, tegengeluid groeit

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.