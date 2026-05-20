Te druk in opvang Ter Apel: kwetsbaren krijgen voorrang

De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel loopt opnieuw hard op. Niet iedere asielzoeker die zich meldt, kan nog naar binnen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) geeft daarom voorrang aan de meest kwetsbare mensen.

In de opvanglocatie in het Groningse Ter Apel verblijven momenteel 2316 asielzoekers. Dat is het hoogste aantal sinds september 2024. Het COA zegt dat het bij zulke aantallen niet kan instaan voor de veiligheid en de leefbaarheid.

Bestuursvoorzitter Joeri Kapteijns van het COA zegt dat de situatie steeds nijpender wordt. "Om het veilig en leefbaar te houden voor onze medewerkers en bewoners, moeten we noodgedwongen mensen buiten laten staan."

Deze maand moest de politie nog ingrijpen bij een demonstratie tegen het aanmeldcentrum:

0:45 Grote politieaanwezigheid in Ter Apel wegens demonstraties, verschillende groeperingen op de been

Wachtkamers

In 2022 sliepen honderden nieuwe asielzoekers op het gras buiten de opvang in Ter Apel, omdat er binnen geen plek voor ze was. Om dat te voorkomen zijn in de afgelopen jaren 'wachtkamers' in gebruik genomen, onder meer in Assen, maar die zijn inmiddels gesloten.

Het COA vangt al tijden meer asielzoekers op dan er bedden beschikbaar zijn. De bezetting zit op ongeveer 104 procent. Dat komt doordat er te weinig asielzoekerscentra zijn. Gemeenten leveren ook te weinig noodopvanglocaties.

In de opvanglocaties zitten ook ongeveer 19.000 mensen die al een verblijfsvergunning hebben en dus erkend zijn als vluchteling. Zij mogen in Nederland blijven, maar door woningnood is er geen huis beschikbaar voor ze. Ze houden dus plekken in de asielzoekerscentra bezet, die niet vrijkomen voor nieuwe asielzoekers.