Van den Brink vreest dat asielzoekers buiten moeten blijven in Ter Apel

De problemen in Ter Apel lopen opnieuw hoog op. Volgens asielminister Bart van den Brink is het "teleurstellend" dat niet alle asielzoekers meer kunnen worden opgevangen in het aanmeldcentrum. Door de drukte dreigen mensen buiten te moeten slapen.

In de opvanglocatie verblijven momenteel 2316 asielzoekers, terwijl er plek is voor maximaal 2000 mensen. Het COA besloot daarom alleen nog de meest kwetsbare mensen toe te laten.

Alleenstaande mannen

"Alleenstaande mannen zullen dus buiten moeten blijven", zei Van den Brink woensdag. Waar die mensen dan terechtkunnen, weet de minister nog niet.

"Zij zullen dan ergens anders moeten blijven en misschien later terugkomen", aldus de CDA-minister. Ook het COA heeft nog geen oplossing voor de mensen die geen plek krijgen.

Volgens Van den Brink zijn de problemen groter dan alleen deze week. "Het is nu onvoldoende. Op de korte termijn is er een tekort van honderden plekken, op de middellange termijn een tekort van duizenden."

Gemeenten springen nog niet bij

Ondertussen lijken omliggende gemeenten voorlopig niet te helpen. De gemeente Midden-Groningen zegt dat er nog niet is gesproken over extra opvangplekken voor mensen uit Ter Apel.

Dat gebeurde eerder wel. In 2022 ving Midden-Groningen nog vijfhonderd asielzoekers op in de Eurohal in Zuidbroek, nadat mensen buiten op het gras bij Ter Apel moesten slapen.

Ook de Drentse gemeente Aa en Hunze liet woensdag weten dat extra opvang "nu nog niet aan de orde" is.