Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Actieposter VluchtelingenWerk Nederland massaal aangevraagd, tegengeluid groeit

Demonstratie

Vandaag, 11:07

Link gekopieerd

Een actieposter van VluchtelingenWerk als tegengeluid op de rellen tegen het opvangen van vluchtelingen is al ruim 31.000 keer aangevraagd. Een woordvoedster van VluchtelingenWerk laat weten daarmee tevreden mee te zijn, "Maar het kan nog meer".

Op de actieposter staan twee handen op die samen een hart vormen. Met de campagne willen de actievoerders een tegengeluid geven tegen alle felle protesten tegen azc's die de afgelopen weken hebben plaatsgevonden in verschillende steden, zoals Loosdrecht en Apeldoorn.

VluchtelingenWerk vroeg zaterdag aandacht in landelijke kranten en sociale media voor de campagne Samen Leven. Het Centraal Orgaan asielzoekers (COA) laat weten heel veel kaartjes, bloemen en lieve berichten te hebben ontvangen. "We voelen ons daardoor ontzettend gesteund", aldus COA.

'Samen leven'

"Met deze poster laten we zien waar we voor staan. Voor een samenleving waarin verschillen ons niet verdelen. Waar we naar elkaar toe bewegen, ook als de ander van ver komt. Wij maken ons sterk voor écht samen leven. En we weten: wij zijn met meer!", aldus VluchtelingenWerk Nederland.

De actiegroep DeGoedeZaak steunde eerder vluchtelingen met campagnes en bewustwording. Wil je weten hoe? Bekijk dan de video bovenaan het artikel.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Tegengeluid tegen extreemrechtse anti-azc-demonstranten groeit
Tegengeluid tegen extreemrechtse anti-azc-demonstranten groeit

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.