Actieposter VluchtelingenWerk Nederland massaal aangevraagd, tegengeluid groeit

Een actieposter van VluchtelingenWerk als tegengeluid op de rellen tegen het opvangen van vluchtelingen is al ruim 31.000 keer aangevraagd. Een woordvoedster van VluchtelingenWerk laat weten daarmee tevreden mee te zijn, "Maar het kan nog meer".

Op de actieposter staan twee handen op die samen een hart vormen. Met de campagne willen de actievoerders een tegengeluid geven tegen alle felle protesten tegen azc's die de afgelopen weken hebben plaatsgevonden in verschillende steden, zoals Loosdrecht en Apeldoorn.

VluchtelingenWerk vroeg zaterdag aandacht in landelijke kranten en sociale media voor de campagne Samen Leven. Het Centraal Orgaan asielzoekers (COA) laat weten heel veel kaartjes, bloemen en lieve berichten te hebben ontvangen. "We voelen ons daardoor ontzettend gesteund", aldus COA.

'Samen leven'

"Met deze poster laten we zien waar we voor staan. Voor een samenleving waarin verschillen ons niet verdelen. Waar we naar elkaar toe bewegen, ook als de ander van ver komt. Wij maken ons sterk voor écht samen leven. En we weten: wij zijn met meer!", aldus VluchtelingenWerk Nederland.

De actiegroep DeGoedeZaak steunde eerder vluchtelingen met campagnes en bewustwording.