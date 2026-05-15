Tegengeluid tegen extreemrechtse anti-azc-demonstranten groeit

Demonstreren prima, maar vernielen en intimideren: nee. Daar trekt een groot deel van Nederland de grens. Maar dat grote deel laat amper van zich horen. Om daar verandering in te brengen zamelt actiegroep DeGoedeZaak nu geld in om groepen als Defend Netherlands om wel van zich te laten horen op een minder gewelddadige manier, met borden en posters.

Tot nu toe waren die borden en posters vooral handgemaakt. Niks mis mee, maar het steekt schril af tegen de bedrukte materialen en kledingstukken van bijvoorbeeld Defend Netherlands. De eerste zijn gedrukt en de groep groeit met de dag, net als het ingezamelde bedrag.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Gevaarlijk?

De boodschap is overduidelijk: iedereen is welkom in Nederland, ongeacht afkomst. Voorvrouw Jasmijn Haak-Wegmann legt uit: "Al het geld dat we nu inzamelen gaat naar het actiefonds en de campagne. En ook hebben we contact met mensen die zich nu niet meer in het openbaar durven uit te spreken, zoals raadsleden en burgers. Die helpen we met posters en bijvoorbeeld een petitie."

DeGoedeZaak is zich bewust van de risico's. Dat Jasmijn met haar naam in de media komt is een bewuste keuze, maar andere vrijwilligers blijven vaak anoniem. "Het kan gevaarlijk zijn maar we zijn erg voorzichtig om met de veiligheid. Het geluid is belangrijk: vluchtelingen zijn welkom."