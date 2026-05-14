Burgemeester Tynaarlo: ‘Geen nood-azc’s meer, alleen serieuze opvang’

De burgemeesters in ons land hebben heel wat te stellen met alle protesten, rellen en agressie rond nood-azc's. De partijloze burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo schetst een groter geheel: Het zijn rellen, vermengd met totale onvrede. Het is meer dan alleen maar rotzooi trappen, vindt hij ook.

"Wij openen daarom geen crisisnoodopvang meer, dat is een soort koehandel in mensen. We werken alleen mee aan een volwaardige opvang', zegt hij tegen Hart van Nederland. Dit alles komt nadat zo'n crisisopvang is geplaatst in Loosdrecht, waar al een tijd lang ongeregeldheden zijn rondom de komst van asielzoekers. Woensdag zijn er ook weer meerdere personen aangehouden na een uit de hand gelopen protest.

