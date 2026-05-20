Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Stadskanaal laat asielzoekers Ter Apel niet buiten slapen: 'Niet te bevatten'

Beleid

Vandaag, 20:59

Link gekopieerd

De gemeente Stadskanaal gaat ervoor zorgen dat asielzoekers voor wie geen plaats is in het opvangcentrum in Ter Apel, niet buiten hoeven te slapen in de nacht van woensdag op donderdag. Dat meldt burgemeester Klaas Sloots woensdagavond in een verklaring. "Wij springen bij als het echt niet anders kan", aldus de burgemeester van de buurgemeente. Hij noemt de situatie bij Ter Apel "schrijnend".

Een woordvoerder van de gemeente Stadskanaal zegt dat de gemeente de uitvoering van de nachtopvang woensdag in gang gaat zetten als de burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onderdeel van is, daarom vraagt. Momenteel is er voor circa dertig asielzoekers die zich hebben aangemeld bij de overvolle asielopvang in Ter Apel geen plek. Zij staan buiten.

Jaap Velema, burgemeester van Westerwolde, luidde woensdag opnieuw de noodklok over de situatie in Ter Apel. Zie het interview in de bovenstaande video.

Voorbereiden

De gemeente is op dit moment bezig met het voorbereiden van de opvang, zegt de woordvoerder. Daarvoor is een pand in de gemeente uitgekozen waar alle dertig asielzoekers kunnen verblijven. "Het is een veilig pand voor die mensen en bevindt zich niet midden in een woonwijk."

Over de precieze locatie, het type vervoer en het tijdstip waarop de asielzoekers opgehaald kunnen worden, kan hij nog niets zeggen.

Stel Hartvannederland.nl in als voorkeursbron op Google

Rode Kruis

Inmiddels schiet het Rode Kruis ook te hulp. Zo'n vijf hulpverleners hebben eten uitgedeeld aan de buitengesloten asielzoekers. Later op de avond verschaffen ze warmtedekens en thee. Voor het terrein zijn ook mobiele toiletten en grote lampen neergezet.

Opnieuw

"Het is niet te bevatten dat we opnieuw op dit punt staan. We hebben dit eerder meegemaakt en toen al gezegd: dit mag geen terugkerend noodscenario worden. Toch gebeurt het weer", aldus burgemeester Sloots

Sloots benadrukt dat noodopvang door buurgemeenten geen structurele oplossing is en dat de landelijke regie nog steeds ontbreekt. De burgemeester roept het Rijk op om verantwoordelijkheid te nemen.

Door ANP

Lees ook

COA grijpt in bij drukte Ter Apel: wie krijgt er nog een bed?
COA grijpt in bij drukte Ter Apel: wie krijgt er nog een bed?
Burgemeester wanhopig over Ter Apel: 'Vandaag een nieuw hoofdstuk'
Burgemeester wanhopig over Ter Apel: 'Vandaag een nieuw hoofdstuk'
Van den Brink vreest dat asielzoekers buiten moeten blijven in Ter Apel
Van den Brink vreest dat asielzoekers buiten moeten blijven in Ter Apel
Te druk in opvang Ter Apel: kwetsbaren krijgen voorrang
Te druk in opvang Ter Apel: kwetsbaren krijgen voorrang

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.