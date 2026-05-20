Stadskanaal laat asielzoekers Ter Apel niet buiten slapen: 'Niet te bevatten'

De gemeente Stadskanaal gaat ervoor zorgen dat asielzoekers voor wie geen plaats is in het opvangcentrum in Ter Apel, niet buiten hoeven te slapen in de nacht van woensdag op donderdag. Dat meldt burgemeester Klaas Sloots woensdagavond in een verklaring. "Wij springen bij als het echt niet anders kan", aldus de burgemeester van de buurgemeente. Hij noemt de situatie bij Ter Apel "schrijnend".

Een woordvoerder van de gemeente Stadskanaal zegt dat de gemeente de uitvoering van de nachtopvang woensdag in gang gaat zetten als de burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onderdeel van is, daarom vraagt. Momenteel is er voor circa dertig asielzoekers die zich hebben aangemeld bij de overvolle asielopvang in Ter Apel geen plek. Zij staan buiten.

Jaap Velema, burgemeester van Westerwolde, luidde woensdag opnieuw de noodklok over de situatie in Ter Apel. Zie het interview in de bovenstaande video.

Voorbereiden

De gemeente is op dit moment bezig met het voorbereiden van de opvang, zegt de woordvoerder. Daarvoor is een pand in de gemeente uitgekozen waar alle dertig asielzoekers kunnen verblijven. "Het is een veilig pand voor die mensen en bevindt zich niet midden in een woonwijk."

Over de precieze locatie, het type vervoer en het tijdstip waarop de asielzoekers opgehaald kunnen worden, kan hij nog niets zeggen.

Rode Kruis

Inmiddels schiet het Rode Kruis ook te hulp. Zo'n vijf hulpverleners hebben eten uitgedeeld aan de buitengesloten asielzoekers. Later op de avond verschaffen ze warmtedekens en thee. Voor het terrein zijn ook mobiele toiletten en grote lampen neergezet.

Opnieuw

"Het is niet te bevatten dat we opnieuw op dit punt staan. We hebben dit eerder meegemaakt en toen al gezegd: dit mag geen terugkerend noodscenario worden. Toch gebeurt het weer", aldus burgemeester Sloots

Sloots benadrukt dat noodopvang door buurgemeenten geen structurele oplossing is en dat de landelijke regie nog steeds ontbreekt. De burgemeester roept het Rijk op om verantwoordelijkheid te nemen.