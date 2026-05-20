Burgemeester wanhopig over Ter Apel: 'Vandaag een nieuw hoofdstuk'

Beleid

Vandaag, 13:31

Burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde luidt opnieuw de noodklok over de situatie in Ter Apel. Volgens hem wordt woensdag "een nieuw hoofdstuk" geschreven in de al jaren slepende opvangcrisis.

"Vijf jaar crisis in de asielopvang. Vandaag wordt er een nieuw hoofdstuk geschreven", zegt hij tegen Hart van Nederland. Volgens hem zorgt de overvolle opvang voor stress bij iedereen die erbij betrokken is. "Er is stress op de locatie zelf, stress bij de asielzoekers, stress bij de medewerkers maar ook heel veel onrust voor mijn inwoners."

In de opvang in Ter Apel is het opnieuw te druk geworden. Daardoor dreigen mensen buiten te moeten blijven slapen.

'Ik vind het treurig'

De burgemeester noemt het "treurig" dat asielzoekers mogelijk opnieuw buiten moeten slapen. "Vooralsnog kan ik niet anders dan concluderen dat het toch weer zover is." Volgens de burgemeester zijn de mogelijkheden van de gemeente Westerwolde inmiddels uitgeput. "Ik ben redelijk wanhopig, maar ik heb te doen met wat het is."

In bovenstaande video doet Velema een oproep aan de minister in Den Haag.

Door Redactie Hart van Nederland

