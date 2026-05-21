Asielzoekers weer in Ter Apel na nacht in noodopvang Stadskanaal

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn donderdagochtend weer tientallen mannen aangekomen, na een nacht in een haastig opgezette noodopvang in buurgemeente Stadskanaal. Een verslaggever van het ANP ziet dat het in elk geval deels om dezelfde mensen gaat die woensdagavond laat in een bus stapten. De asielzoekers konden toen niet in de opvang bij het aanmeldcentrum blijven slapen, omdat die helemaal vol zat.

Om te voorkomen dat mensen buiten zouden moeten slapen, bood Stadskanaal laat in de avond hulp aan. In de vroege ochtend is de groep die in de noodopvang werd ondergebracht dus weer teruggebracht om verder te gaan met de aanmeldingsprocedure.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) laat weten dat in totaal 51 mensen de nacht hebben doorgebracht in Stadskanaal. "Ze zijn vanochtend teruggebracht naar Ter Apel en hebben ontbijt gekregen van het Rode Kruis."

Onduidelijk is nog hoe de situatie zich donderdag verder zal ontwikkelen. Voor zover bekend hebben zich nog geen andere gemeenten gemeld om bij te springen.