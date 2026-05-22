Niet voldoen aan spreidingswet: deze gemeente legt uit waarom

Ter Apel loopt over en toch zijn er nog altijd gemeenten die weinig lijken te doen. Althans, zo voelt het voor veel mensen. In werkelijkheid is de problematiek vaak complexer dan simpelweg 'niet willen' of 'niet kunnen', maar die uitleg ontbreekt geregeld. Ondertussen blijft Ter Apel kampen met overvolle opvanglocaties en lijkt er niet veel te gebeuren.

Barneveld is zo'n gemeente. Burgemeester Jacco van der Tak is zeer bereid om tekst en uitleg te geven. Hij begrijpt de frustratie uit het noorden van het land en zijn gemeente is écht bezig met het realiseren van honderden opvangplekken.

Structurele oplossing

Maar het loopt zo'n vaart nog niet. Het is ook in Barneveld geen zaak van simpelweg een sporthal zoeken en die opengooien met wat bedden erin. Hier zijn ze bezig met structurele oplossing van honderden asielzoekers.

Hoe dat precies zit, zie je in bovenstaande video. Daarin geeft de burgemeester een korte uitleg.