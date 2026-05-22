Honderd asielzoekers na nacht in sporthal terug in Ter Apel

Beleid

Vandaag, 09:09

Een groep van ongeveer honderd asielzoekers is vrijdagochtend teruggekeerd bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, nadat zij de nacht hadden doorgebracht in een sporthal in Gieten. Dat meldt het Rode Kruis.

Omdat het aanmeldcentrum overvol is, vangt het COA voorlopig alleen kwetsbare mensen op. Daardoor moesten woensdag al zo'n vijftig asielzoekers de nacht doorbrengen in Stadskanaal. Donderdagmiddag maakte Amsterdam bekend extra opvangplekken vrij te maken, al was nog niet duidelijk of asielzoekers later die dag al vanuit Ter Apel daarheen konden worden gebracht.

Asielzoekers die in de nacht van woensdag op donderdag niet terecht konden in aanmeldcentrum in Ter Apel, waren blij dat ze de nacht konden spenderen in Stadskanaal. Wel maken ze zich zorgen om de komende dagen:

In de rij

De groep van ongeveer honderd mensen voor wie donderdagnacht geen plek was in het aanmeldcentrum, werd rond 22.30 uur met twee bussen naar Gieten gebracht. Vrijdagochtend zijn zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Of er inmiddels wel plek voor hen is, is nog niet duidelijk. Kort voor 08.00 uur stonden zij in de rij voor de ingang van het aanmeldcentrum.

Door ANP

