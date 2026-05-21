Amsterdam vangt 230 extra vluchtelingen op om situatie Ter Apel

De gemeente Amsterdam vangt 230 extra vluchtelingen op wegens het tekort aan opvangplekken bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De 230 vluchtelingen worden opgenomen in bestaande opvanglocaties in de stad voor de duur van zes maanden, meldt de gemeente donderdag.

Asielzoekers die niet terecht kunnen in aanmeldcentrum in Ter Apel, zijn blij dat ze de nacht konden spenderen in Stadskanaal. Wel maken ze zich zorgen om de komende dagen. Dat zie je in de video bovenaan.

Amsterdam kreeg een verzoek tot de opvang van asielminister Bart van den Brink. Het verplaatsen van de asielzoekers van Ter Apel naar Amsterdam is al in gang gezet, dus het draagt direct bij aan het verlichten van de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel, zegt een woordvoerder.

De extra opvangplekken komen bovenop de 4781 plekken die er op dit moment zijn in Amsterdam. De gemeente voldoet daarmee naar eigen zeggen ruimschoots aan de taakstelling die voortvloeit uit de Spreidingswet.

Barmhartige opvang

"Vluchtelingen verdienen humane opvang en het is aan het Rijk en alle gemeenten om die te bieden", zegt wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken en Vluchtelingen). "Zeker voor mensen die al in Nederland zijn, moeten wij als land zorgen voor barmhartige opvang."

Donderdagochtend werd bekend dat er in de opvang voor asielzoekers in het Groningse Ter Apel bijna tachtig plekken zijn vrijgekomen. Of dit te maken heeft met de beslissing van de gemeente Amsterdam is niet duidelijk. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) meldde donderdagmiddag dat de opvanglocatie nog steeds volzit, wat betekent dat er ook donderdag niet voor alle asielzoekers plek is. Om hoeveel mensen het gaat, is nog niet bekend.

Het COA heeft besloten alleen kwetsbare mensen op te vangen. Dat leidde ertoe dat woensdagavond zo'n vijftig asielzoekers de nacht in Stadskanaal moesten doorbrengen.