Burgemeester Gieten wil opnieuw helpen als Ter Apel vol zit

Beleid

Vandaag, 14:15

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Aa en Hunze, waar Gieten onder valt, noemt het "onacceptabel" als asielzoekers buiten zouden moeten slapen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel opnieuw overvol zit. Afgelopen nacht werden 130 asielzoekers opgevangen in een sporthal in Gieten. "De nacht is rustig verlopen", zegt hij.

Volgens Hiemstra staat zijn gemeente opnieuw klaar als dat nodig is. "Mocht het weer ene keer nodig zijn en de nood is hoog en we kunnen die hulp bieden, dan zullen we dat doen." De burgemeester wijst erop dat Drentse gemeenten onderling afspraken hebben gemaakt over opvang. "In Drenthe doet iedereen gewoon zijn deel. Ik hoop ook dat andere gemeenten dat ook gaan doen."

In bovenstaande video zie je hoe inwoners van Gieten reageren op de opvang.

