Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Opnieuw noodopvang nodig door drukte in Ter Apel: Groningen springt bij

Beleid

Vandaag, 14:24

Link gekopieerd

De gemeente Groningen gaat zaterdag, zondag en maandag nachtopvang bieden aan asielzoekers die geen plek meer hebben in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De opvang wordt geregeld in congrescentrum Hanzeplaza. Het Rode Kruis gaat 175 bedden klaarzetten in het congrescentrum.

Burgemeester Roelien Kamminga kreeg daarvoor een verzoek van asielminister Bart van den Brink. Hoeveel asielzoekers in Groningen zullen overnachten, is nog niet duidelijk. Dat hangt volgens de gemeente af van de instroom in Ter Apel.

'Onmenselijk'

Volgens asielwethouder Manouska Molema wil Groningen voorkomen dat mensen buiten moeten slapen. "De gemeente wil niet dat asielzoekers noodgedwongen buiten moeten slapen. Dat is onmenselijk", zegt ze.

Molema benadrukt wel dat het om een tijdelijke oplossing gaat voor het pinksterweekend. Volgens haar lost de opvang het landelijke tekort aan opvangplekken niet op. Ze hoopt dat ook andere gemeenten opvangplekken beschikbaar stellen.

Lees ook:

Rode Kruis slaat alarm om asielzoekers Ter Apel: 'Het is mensonterend'
Rode Kruis slaat alarm om asielzoekers Ter Apel: 'Het is mensonterend'

Het Rode Kruis helpt met het gereedmaken van de opvanglocatie en verzorgt de begeleiding van de asielzoekers. De mensen worden vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht en keren de volgende ochtend weer terug.

Door de drukte in Ter Apel wordt sinds woensdag niet iedereen meer toegelaten in het aanmeldcentrum. Kwetsbare asielzoekers krijgen voorrang. De afgelopen nachten werden groepen mensen al opgevangen in Stadskanaal en Gieten.

Door ANP

Lees ook

80 asielzoekers voor dichte deur Ter Apel: weer noodopvang in Stadskanaal
80 asielzoekers voor dichte deur Ter Apel: weer noodopvang in Stadskanaal
Burgemeester Gieten wil opnieuw helpen als Ter Apel vol zit
Burgemeester Gieten wil opnieuw helpen als Ter Apel vol zit
Niet voldoen aan spreidingswet: deze gemeente legt uit waarom
Niet voldoen aan spreidingswet: deze gemeente legt uit waarom

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.