Opnieuw noodopvang nodig door drukte in Ter Apel: Groningen springt bij

De gemeente Groningen gaat zaterdag, zondag en maandag nachtopvang bieden aan asielzoekers die geen plek meer hebben in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De opvang wordt geregeld in congrescentrum Hanzeplaza. Het Rode Kruis gaat 175 bedden klaarzetten in het congrescentrum.

Burgemeester Roelien Kamminga kreeg daarvoor een verzoek van asielminister Bart van den Brink. Hoeveel asielzoekers in Groningen zullen overnachten, is nog niet duidelijk. Dat hangt volgens de gemeente af van de instroom in Ter Apel.

'Onmenselijk'

Volgens asielwethouder Manouska Molema wil Groningen voorkomen dat mensen buiten moeten slapen. "De gemeente wil niet dat asielzoekers noodgedwongen buiten moeten slapen. Dat is onmenselijk", zegt ze.

Molema benadrukt wel dat het om een tijdelijke oplossing gaat voor het pinksterweekend. Volgens haar lost de opvang het landelijke tekort aan opvangplekken niet op. Ze hoopt dat ook andere gemeenten opvangplekken beschikbaar stellen.

Het Rode Kruis helpt met het gereedmaken van de opvanglocatie en verzorgt de begeleiding van de asielzoekers. De mensen worden vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht en keren de volgende ochtend weer terug.

Door de drukte in Ter Apel wordt sinds woensdag niet iedereen meer toegelaten in het aanmeldcentrum. Kwetsbare asielzoekers krijgen voorrang. De afgelopen nachten werden groepen mensen al opgevangen in Stadskanaal en Gieten.