Rode Kruis: geen vaste plek asielzoekers Ter Apel 'mensonterend'

Vandaag, 11:43

Het is "mensonterend" en "onbegrijpelijk" dat er geen vaste opvangplek voor alle asielzoekers is, vindt het Rode Kruis. De opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is vol en asielzoekers moeten sinds vorige week de nacht doorbrengen in tijdelijke locaties, om te voorkomen dat ze buiten in het gras slapen. Het Rode Kruis helpt daarbij.

In de nacht van zondag op maandag sliepen 126 mensen in congrescentrum Hanzeplaza in de stad Groningen. Zij zijn maandagochtend teruggebracht naar Ter Apel. De noodopvang in Hanzeplaza is nog één nacht beschikbaar. Het is nog niet bekend waar asielzoekers in de nacht van dinsdag op woensdag kunnen worden opgevangen.

"Mensen zijn moe en toe aan rust", laat het Rode Kruis weten. "Deze onzekerheid en het heen en weer gesleep is mentaal en fysiek uitputtend. De enige echte oplossing is wanneer de overheid een plek verzorgt voor weken of zelfs maanden, waar mensen ook overdag kunnen blijven."

In Groningen is een noodopvang geopend vanwege de buitenslapers.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

