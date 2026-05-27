Warffum neemt nachtopvang asielzoekers Ter Apel komende nachten over

De gemeente Het Hogeland gaat de komende nachten asielzoekers uit Ter Apel opvangen in de Op Roakeldaishal in het Groningse Warffum. Het gaat om een tijdelijke noodopvang voor maximaal 150 mensen, nadat het aanmeldcentrum in Ter Apel de afgelopen tijd opnieuw overvol raakte. Dat maakte de gemeente woensdagmiddag bekend op de eigen website.

De opvang start donderdagavond en duurt tot maandagochtend 1 juni. De asielzoekers worden iedere avond rond 22.00 uur met bussen naar Warffum gebracht en vertrekken de volgende ochtend weer richting Ter Apel. Tijdens de nachten is begeleiding aanwezig van onder meer het Rode Kruis en het COA.

Eerder sprong de gemeente Aa en Hunze nog bij door asielzoekers nachtopvang in Gieten aan te bieden. In de video hieronder zie je wat inwoners van Gieten daarvan vinden:

2:31 Inwoners Gieten trots over opvangen asielzoeker uit Ter Apel

Groningen stopt met nachtopvang

De noodopvang in Warffum volgt nadat Groningen bekendmaakte aankomende nacht nog één keer opvang aan te bieden in congrescentrum Hanzeplaza. Daar sliepen de afgelopen nachten tientallen asielzoekers die niet meer terechtkonden in Ter Apel. Van dinsdag op woensdag verbleven ongeveer 140 mensen in Groningen.

Eerder sprongen ook Stadskanaal en Gieten al bij vanwege de drukte. In Ter Apel worden sinds vorige week niet meer alle asielzoekers toegelaten. Alleen de meest kwetsbare mensen krijgen daar nog voorrang voor een slaapplaats.

Burgemeester kritisch op andere gemeenten

Burgemeester Hans Broekhuizen van Het Hogeland zegt dat de situatie in Ter Apel opnieuw vraagt om snelle hulp vanuit Groningen. "Met deze tijdelijke opvang kunnen wij voorkomen dat mensen zonder onderdak de nacht moeten doorbrengen", zegt hij.

De burgemeester noemt het opvallend dat opnieuw vooral Groningse gemeenten bijspringen. Volgens hem blijven veel andere gemeenten achter bij het bieden van noodopvang en structurele opvangplekken voor vluchtelingen.