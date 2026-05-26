'Mentaal uitgeputte' asielzoekers buiten bij Ter Apel, Groningen verlengt nachtopvang

Buiten de asielopvang in het Groningse Ter Apel zitten dinsdagavond ongeveer 120 asielzoekers in het gras te wachten op duidelijkheid over waar ze de nacht doorbrengen. Een groot deel gaat waarschijnlijk naar congrescentrum Hanzeplaza in Groningen, dat opnieuw beschikbaar is als nachtopvang.

Gemeente Groningen is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, mits er een oplossing komt voor de langere termijn. Hierover wordt woensdag mogelijk meer bekend, meldt de gemeente.

Definitieve oplossing

Het ministerie van Asiel en Migratie kijkt nu volgens de gemeente naar een oplossing voor de langere termijn. Groningen noemt als voorbeeld opvang in een andere gemeente of op een van de terreinen van Defensie. "Om dit goed te regelen is voorbereidingstijd nodig", erkent de gemeente. Daarom heeft Groningen aangeboden de nachtopvang eventueel te willen verlengen.

Groningen ving de afgelopen drie nachten ook al asielzoekers op, voor wie geen plek meer was in de opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het Rode Kruis verzorgt de opvang.

Mentaal uitgeput

In de ochtend moesten ze terugkeren naar Ter Apel. Daar proberen ze overdag de tijd te doden met potjes schaken. Ongeveer tien tenten zijn neergezet om schaduw te bieden. Hulpverleners delen continu ijsjes en gekoeld water uit tegen de hitte.

Volgens het Rode Kruis is de stemming gemoedelijk, maar zijn de asielzoekers "fysiek en mentaal uitgeput doordat ze elke avond ergens anders naartoe worden gebracht. Je slaapt op een hard veldbed en 's ochtends trek je dezelfde kleren weer aan. Het is een uitputtingsslag. Met de uitputting en de onzekerheid weet je niet hoelang dit gemoedelijk blijft."