Opnieuw noodopvang voor asielzoekers Ter Apel: 150 bedden in Drentse sporthal

Beleid

Vandaag, 17:49

Nog altijd is er geen structurele opvanglocatie gevonden voor asielzoekers die niet terechtkunnen bij het azc in Ter Apel. Wel kunnen zij de komende drie nachten terecht in het Drentse 2e Exloërmond. De gemeente Borger-Odoorn, waar het dorp onder valt, heeft sporthal Hunsowhal ingericht met 150 slaapplekken.

Door de drukte in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden sinds 20 mei alleen nog kwetsbare mensen daar opgevangen. Andere asielzoekers worden 's avonds naar een andere locatie gebracht om daar te overnachten. Gemeenten rond Ter Apel nemen die taak voorlopig op zich. Zo werden eerder bedden geplaatst in een congrescentrum in Groningen en een evenementenlocatie in Warffum. Ook Gieten en Stadskanaal schoten te hulp.

Vorige maand opende Groningen ook al een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers voor wie geen plek was in Ter Apel:

Nachtopvang eindigt donderdag

2e Exloërmond ligt op enkele kilometers van Ter Apel. Asielzoekers arriveren tussen 22.00 en 23.00 uur bij de sporthal. Tussen 06.00 en 07.00 uur vertrekken zij weer per bus naar Ter Apel. Medewerkers van het Rode Kruis en beveiligers zijn 's nachts aanwezig.

De nachtopvang in de gemeente Borger-Odoorn eindigt donderdagochtend. Een structurele oplossing voor de opvangproblemen rond Ter Apel is daarmee nog altijd niet in zicht.

Door ANP

