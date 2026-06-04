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Grote zorgen om situatie in Ter Apel: 'Zo kan het niet langer'

Grote zorgen om situatie in Ter Apel: 'Zo kan het niet langer'

Beleid

Vandaag, 11:11

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Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over de situatie van asielzoekers op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens de hulporganisatie is er opnieuw sprake van onzekerheid en slechte omstandigheden, waarbij mensen in het gras verblijven zonder te weten waar zij de nacht kunnen doorbrengen.

Directeur Harm Goossens van het Rode Kruis stelt dat dit al meerdere keren in korte tijd is voorgekomen en spreekt zijn zorgen uit over de manier waarop met de asielzoekers wordt omgegaan. Hij benadrukt dat het volgens hem niet acceptabel is dat mensen zonder duidelijke opvang op het terrein moeten wachten en zegt dat de situatie zo niet langer kan doorgaan.

Onzekerheid

Eerder deze week konden asielzoekers nog terecht in een tijdelijke nachtopvang in 2e Exloërmond, maar die voorziening is inmiddels gestopt. Daardoor maakten woensdag nog tachtig mensen gebruik van die opvang, terwijl anderen noodgedwongen buiten het aanmeldcentrum moesten blijven omdat zij de bus naar de opvang hadden gemist.

Volgens het Rode Kruis blijft de situatie ook de komende dagen onzeker. Voor de komende dagen is wel weer nachtopvang geregeld in Gieten. Daar werden in mei ook al asielzoekers opgevangen in een sporthal. In de video hieronder zie je wat inwoners van Gieten daarvan vinden:

Inwoners Gieten trots over opvangen asielzoeker uit Ter Apel
2:31

Inwoners Gieten trots over opvangen asielzoeker uit Ter Apel

De hulporganisatie geeft aan dat de omstandigheden op het voorterrein zwaar zijn, niet alleen voor de mensen die er verblijven, maar ook voor de vrijwilligers ter plaatse. Het Rode Kruis roept de overheid op om snel met een structurele oplossing te komen.

Door Redactie Hart van Nederland

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