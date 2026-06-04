Sporthal Gieten opent opnieuw deuren voor nachtopvang asielzoekers Ter Apel

De gemeente Aa en Hunze opent de komende nachten opnieuw de deuren van sporthal De Goorns in Gieten voor de opvang van asielzoekers. Dat laat de Drentse gemeente donderdag weten. Dat gebeurt op nadrukkelijk verzoek van minister Van den Brink van Asiel en Migratie.

Het is niet de eerste keer dat de gemeente zich aanbiedt om de nachtopvang voor asielzoekers op zich te nemen. Eerder bood de gemeente op 21 mei ook al tijdelijke nachtopvang aan. Toen gaf Aa en Hunze al aan opnieuw te willen helpen als de situatie daarom zou vragen. (Zie bovenstaande video).

De groep asielzoekers arriveert laat op de avond in Gieten en vertrekt voor 07.00 uur weer naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. De opvang is bedoeld om te voorkomen dat mensen buiten moeten overnachten.

'Hopen op snelle structurele oplossing'

Volgens burgemeester Anno Wietze Hiemstra vindt de gemeente het belangrijk dat asielzoekers niet op het gras bij het aanmeldcentrum hoeven te slapen. Met de tijdelijke opvang wil Aa en Hunze ook de druk op de gemeente Westerwolde verminderen.

"Wij vinden het belangrijk dat mensen niet in het gras bij het aanmeldcentrum hoeven te slapen. Door de tijdelijke nachtopvang in onze gemeente wordt de gemeente Westerwolde ontlast maar natuurlijk hopen we op een snelle, structurele oplossing", zegt Hiemstra. De gemeente organiseert de opvang samen met het Rode Kruis.