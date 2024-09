Dit betekenen de (uitgelekte) Prinsjesdagplannen voor jouw portemonnee

Traditiegetrouw maakt het kabinet op Prinsjesdag de financiële plannen voor het nieuwe jaar bekend. Toch is de miljoenennota alweer gelekt naar diverse media, waaronder RTL, AD, ANP en NRC. Waar gaat het geld naartoe? En waar wordt juist op bezuinigd? Dit kunnen we verwachten.

De koopkrachtplaatjes laten een gemengd beeld zien. De doorsnee werkende Nederlander gaat er komend jaar in koopkracht een beetje op vooruit, namelijk met 0,7 procent. Maar voor de groep met de laagste inkomens, mensen die het minimumloon verdienen of net iets meer, staat een plusje van maar 0,5 procent in de boeken. De groep daar net boven gaat er juist het meest op vooruit, gemiddeld 1,1 procent.

Zorgpremie omhoog

De zorgpremie gaat volgend jaar opnieuw omhoog: met bijna een tientje per maand. Het kabinet rekent komend jaar op een maandpremie van bijna 160 euro. Voor volgend jaar wordt gerekend op een jaarpremie van 1900 euro tegenover de 1792 euro die voor dit jaar in de boeken staat. De gemiddelde maandpremie ligt nu net onder 150 euro en gaat komend jaar omhoog naar iets meer dan 158 euro.

Uitkeringen stijgen

Het kabinet heeft er voor gekozen om de uitkeringen met rond de 1 procent te laten stijgen. Het Centraal Planbureau ging uit van 2,1 procent. "Wij zijn immers het kabinet van werken moet lonen", zei een betrokkene daarover tegen RTL Nieuws.

Extra geld energiekosten van armen

Goed nieuws voor huishoudens die moeite hebben met het betalen van de energierekening. Ook de komende jaren wil het kabinet het noodfonds energie in stand houden. Voor 2025 en 2026 is er een bedrag voor gereserveerd. Uit het potje van dit jaar hebben ruim 110.000 huishoudens geld ontvangen om ze de energierekening te ontzien.

Kindgebonden budget omhoog

Het kindgebonden budget is een financiële tegemoetkoming van de Nederlandse overheid voor ouders met kinderen die de kosten van opvoeding en verzorging helpt te dekken. Het is bedoeld om gezinnen met een lager inkomen extra steun te geven en hen te helpen bij het betalen van de kosten die met kinderen samenhangen. Dit bedrag gaat volgens betrokkenen van RTL Nieuws omhoog, maar precieze bedragen zijn nog onduidelijk.

Nieuwe belastingschijf

Het kabinet gaat een nieuwe belastingtariefschijf invoeren, waardoor mensen over het eerste deel van hun inkomen minder belasting hoeven te betalen. Tot welk inkomen de schijf precies loopt, en welk belastingpercentage ervoor geldt, is nog niet bekend.

Voor mensen die dit jaar nog niet de pensioenleeftijd hebben bereikt, gelden momenteel twee belastingschijven bij het inkomen uit werk en woning. De eerste schijf loopt tot 75.518 euro. Van het inkomen tot aan die grens moeten mensen 36,97 procent afdragen. In de tweede schijf, dus boven 75.518 euro, geldt een belastingpercentage van 49,5 procent.

En dit gaat er naar alle waarschijnlijkheid ook gebeuren:

Gratis schoolmaaltijden voor kinderen

Het kabinet blijft ook de komende jaren geld vrijmaken voor gratis schoolmaaltijden. Die werden geïntroduceerd door het vorige kabinet en de nieuwe coalitie leek er aanvankelijk mee te willen stoppen. Het nieuwe kabinet heeft toch de portemonnee getrokken om de gratis maaltijden te behouden. "Een basisvoorwaarde om je op school te kunnen ontwikkelen is een gevulde maag", aldus het ministerie van Sociale Zaken.

Politie en Defensie krijgen meer geld

De politie krijgt volgend jaar 280 miljoen euro extra te besteden. Het geld is bedoeld om zware ondermijnende criminaliteit te bestrijden. Ook wordt het ingezet tegen cybercrime, voor technieken waardoor het politiewerk wordt verlicht en naar boa's.

Door de groei van de economie krijgt ook Defensie volgend jaar ruim 750 miljoen euro extra, een bedrag dat in de daaropvolgende jaren nog eens met meer dan 500 miljoen euro zal toenemen.

Nieuwe vroegpensioenregeling

Er is geld opzijgezet om tot een nieuwe vroegpensioenregeling te komen. De bestaande belastingvrijstelling waardoor bedrijven werknemers in zware beroepen eerder met pensioen kunnen laten gaan, loopt eind volgend jaar af. In verschillende sectoren worden ingrijpende acties gevoerd.

Overdrachtsbelasting omlaag

De belasting die je moet betalen als je een huis koopt, is vorig jaar verhoogd naar 10,4 procent als je een belegger of projectontwikkelaar bent. Nu gaat die belasting weer omlaag naar ongeveer 8 procent. Het idee is dat deze verlaging helpt om meer huizen beschikbaar te maken voor huur en koop, zodat de woningmarkt een impuls krijgt.

Belastingvoordeel voor buitenlandse werknemers

Het kabinet gaat het belastingvoordeel voor buitenlandse werknemers toch niet uitkleden. De regeling waardoor expats de eerste jaren over 30 procent van hun loon geen belasting betalen is volgens innovatieve bedrijven absoluut noodzakelijk. Maar sommige partijen, waaronder coalitiepartij NSC, hebben veel kritiek op de regeling. Die zou dan ook flink worden afgebouwd: in stappen naar 10 procent. Die versobering is grotendeels van de baan: het percentage van het loon waarover geen belasting wordt geheven gaat nu naar 27 procent.

