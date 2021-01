Opening nieuwe Poolse supermarkt in Schijndel voorlopig uitgesteld

De opening van de Poolse supermarkt in Schijndel wordt in ieder geval tot mei uitgesteld. Dat laat de burgemeester Kees van Rooij van de gemeente Meierstad, waar de Brabantse plaats onder valt, dinsdag weten. Reden zijn recente aanslagen bij meerdere winkels.

In de afgelopen maand zijn er in totaal vijf explosies geweest bij verschillende Poolse supermarkten. Zo was het vorige maand raak in Aalsmeer, Beverwijk (twee keer zelfs) en Heeswijk-Dinther. In de nacht zondag op maandag was een winkel in Tilburg aan de beurt. Er vielen tot nu toe geen gewonden bij de ontploffingen.

Drie van de vier getroffen Poolse supermarkten zijn van dezelfde ondernemer, ook de toekomstige zaak in Schijndel is van eigenaar Mohamad Mahmoed. Het is de bedoeling dat de nieuwe winkel in de oude Intertoys aan de Hoofdstraat komt, in het centrum van het dorp.

Grote zorgen bij omwonenden

Buurtbewoner Robert woont boven de toekomstige winkel en liet maandag aan Hart van Nederland weten zich grote zorgen te maken om zijn veiligheid. Eerder deelde eigenaar Mahmoed al dezelfde zorgen. “Ik ben niet bang voor de zaak, maar er wonen mensen boven de zaak en we zijn bang dat ze iemand doden.”

Burgemeester Van Rooij zegt begrip te hebben voor de zorgen van omwonenden van de toekomstige Poolse supermarkt. In overleg met de politie is er daarom besloten om het pand in ieder geval tot mei te sluiten. “In de tussenliggende periode vindt er onderzoek plaats naar de situatie”, laat de gemeente weten.

Wie zit achter de aanslagen?

Mahmoed zei eerder tegen Hart van Nederland niet te weten wie er achter de aanslagen zit. “Ik heb geen idee. Ik hoop dat ze snel duidelijkheid krijgen over wat er aan de hand is. Want als je het aan mij vraagt: ik weet het echt niet.”

De politie laat weten dat het onderzoek naar de explosies in volle gang is en dat er rekening wordt gehouden met een verband tussen de ontploffingen. De Biedronka-winkel in Heeswijk-Dinther, waar vorige maand ook een aanslag was, heeft een andere eigenaar. De politie laat zich niet uit over eventuele familiebanden.

Redactie/ANP