De Poolse supermarkten in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther en Beverwijk gingen de afgelopen dagen in vlammen op door een explosie. De schrik zit er goed in bij bewoners rondom andere Poolse supermarkten. Zo ook bij Menno en Gusta Huizinga. Ze wonen pal boven Poolse supermarkt Biedronka in Dordrecht en zijn als de dood dat ze op een nacht wakker worden van een explosie bij hun onderburen.

“We hebben slecht geslapen”, vertelt Menno donderdagmiddag aan Hart van Nederland. “Vooral door de wetenschap dat er twee keer achter elkaar zo’n brandstichting met ontploffing heeft plaatsgevonden. De eigenaren kenden elkaar niet. Je weet dus ook niet of het ook hier kan gebeuren.”

Voor het geval dat er ook op ‘hun’ Poolse supermarkt een aanslag wordt gepleegd, legt het echtpaar iedere nacht een vluchtpakket klaar. “‘s Avonds leggen we klaar wat we aan willen: in ieder geval twee jassen en twee schoenen die je snel aan kan doen.” Maar ook een zaklantaarn die aangaat als het licht uitvalt en een setje kleren behoren tot het pakket.

Vluchten

“De politie zei gisteren ook nog tegen ons: ‘Als je het niet goed vindt voelen, kun je best ergens anders slapen’. Maar dat voelt ook niet goed, soort vluchtgedrag”, reageert Menno fel. Daarnaast is het voor het echtpaar ook een samenloop van omstandigheden waardoor ze liever thuisblijven.

Het grootste gedeelte van het jaar hebben ze doorgebracht op een camping, vanwege het coronavirus. “We zijn pas een paar weken terug. We gaan niet weer terug naar de camping opdat er hier beneden wat gebeurt. We laten ons niet het huis uit jagen.”

Vermoeiend

Voor Gusta is vooral het gevoel dat de nachten niet veilig zijn beangstigend. “Overdag gaat het wel, maar ‘s nachts voelt het niet lekker.” Ze is vooral bang dat er iets kan ontploffen, waardoor er brand ontstaat. “Je verwacht dat er ieder moment paniek kan uitbreken. Je bent constant in een staat van waakzaamheid. Heel vermoeiend.”

Die vermoeidheid voelde Menno vooral woensdag. “Het overkomt mij nooit dat ik een hele dag niets doe, maar dat heb ik gisteren wel gedaan”, legt hij uit. “Je bent er echt mee bezig. Ik heb ‘s avonds nog geprobeerd een camera op te hangen, maar die had niet genoeg licht, dus dat had geen zin.”

Extra aandacht

De gemeente Dordrecht zegt extra aandacht te hebben voor de veiligheid rondom de Poolse supermarkt. Zo lopen handhavers wat vaker langs en gaan ze bij de supermarkt naar binnen voor een praatje met de eigenaar. Ook de politie houdt een oogje in het zeil. Maar ondanks deze ‘extra aandacht’ zijn Menno en Gusta er niet gerust op.

“Ik had graag gezien dat iemand van de politie of gemeente langs was gekomen voor meer uitleg”, verklaart Menno. “Maar er kwam helemaal niets. Ze houden het wel in de gaten, maar de daders hebben maar een paar minuten nodig. Ik zie liever dat ze camera’s ophangen zodat ze van een afstandje kunnen meekijken.”