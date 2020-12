Eigenaar Poolse supermarkten wil politiebeveiliging bij alle winkels

De eigenaar van meerdere Poolse supermarkten in Nederland wil dat alle winkels politiebeveiliging krijgen. “Ik voel mij helemaal niet goed, we zijn bang.” De afgelopen twee nachten waren er in totaal drie explosies bij verschillende winkels.

“Ik ben niet bang voor de zaak, maar er wonen mensen boven de zaak en we zijn bang dat ze iemand doden”, vertelt de ondernemer die anoniem wil blijven tegen persbureau ANP. “Het is terreur wat deze mensen doen.”

Twee nachten, drie explosies

In de nacht van maandag op dinsdag waren er explosies bij Poolse supermarkten in het Brabantse Heeswijk-Dinther en het Noord-Hollandse Aalsmeer. Een nacht later was het opnieuw raak in die laatste provincie: in Beverwijk ging een explosief bij een soortgelijke winkel.

De getroffen winkels heten allemaal Biedronka, maar zijn geen onderdeel van een keten, ze dragen alleen dezelfde Poolse naam. Wie achter de explosies zit en wat het motief is, is nog onbekend.

Politie ‘extra aanwezig’

De anonieme supermarkteigenaar heeft nog drie winkels, maar waar die zijn wil hij uit angst niet bekendmaken. Hij heeft zelf beveiligingsmaatregelen genomen, maar wil dat bij alle panden politiebeveiliging komt. “Wij gaan naar huis, maar iedereen die erboven woont moet goed beveiligd worden.”

De ondernemer zegt woensdag contact te hebben gehad met de politie over extra beveiliging. “Ze hebben mij gezegd: je kan 112 bellen als je iets ziet bij de winkel of anderszins problemen krijgt. Geen problemen, en ook na 18.00 uur zijn wij extra aanwezig.” Dat geldt voor alle drie zijn zaken, vertelt de eigenaar.

Politie op scherp

Supermarkt Biedronka in het Gelderse Ede, waar tot op heden nog geen explosie is geweest, staat ook in contact met de politie en kan eveneens na sluitingstijd op extra beveiliging rekenen, vertelt een medewerker. Ook de politie in Noord-Holland, waar dus twee explosies waren, zegt extra alert te zijn bij de Biedronka-winkels in de regio.

Van extra beveiliging is geen sprake, “maar uiteraard zijn we alert, niet alleen hier maar in alle eenheden. Denk daarbij aan het meegeven in briefings en als er tijd is en een auto in de buurt is, een extra keer langs te rijden.”

