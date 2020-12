De Poolse Biedronka-supermarkt van Moshkhal Mahmoed in Aalsmeer werd dinsdagochtend verwoest door een vermoedelijk aan het raam geplakt explosief. Wie het op zijn winkel heeft gemunt, is nog een raadsel.

Omwonenden vertellen hoe ze rond 03:00 uur werden opgeschrikt door een “harde, doffe knal”. De ravage is enorm. Iedereen heeft vreselijk te doen met Moshkhal, die door hen wordt gezien als een “onwijs lieve, aardige man die altijd druk aan het werk is”. “Het was er ook altijd druk,” weet één van hen. “Het is heel sneu voor hem.”

Goed voorbereid

De winkel zat er pas 15 maanden. Moshkhal heeft de winkel helemaal ‘coronaproof’ gemaakt en was ook al helemaal klaar voor de kerst, vertelt hij. “We waren goed voorbereid en dan gebeurt dit.” Wie deze explosie op zijn geweten heeft is de grote vraag. Moshkhal heeft “zéker geen vijanden”.

Toen hij het vreselijke nieuws hoorde zakten hij en zijn broer, met wie hij behalve de winkel in Aalsmeer ook een winkel in Rotterdam en Beverwijk heeft, in elkaar. “Het heeft ons echt veel pijn gedaan,” vertelt Moshkhal.

Maar de broers laten zich niet kisten. “Het is makkelijk om je erbij neer te leggen, maar dat gaan we niet doen. We hopen zo snel mogelijk van gemeente te horen dat we opnieuw mogen bouwen en dan gaan we ook meteen bouwen.”

In Heeswijk-Dinther is in dezelfde nacht ook een Biedronka-supermarkt verwoest door een explosie. Die winkel is niet van Moshkal. Of beide explosies verband hebben met elkaar, wordt onderzocht.