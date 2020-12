Grote brand legt Poolse supermarkt Aalsmeer in as: 'Hele zaak stond in de fik'

Een grote brand heeft een Poolse supermarkt van de winkelketen Biedronka aan de Ophelialaan in Aalsmeer volledig in as gelegd. Eigenaar Moshkhal Mahmode weet het zeker: “Het is met opzet gedaan.”

De brandweer rukte rond half vier uit voor de grote brand. Vijf kwartier later tweette een woordvoerder dat de brand was geblust. Twee bovengelegen woningen zijn ontruimd, er vielen geen slachtoffers. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak.

Explosief op het raam

De schade is heel groot, vertelt Mahmode, die sinds anderhalf jaar eigenaar is van de winkel. “De hele zaak stond in de fik en is verwoest. Omliggende woningen zijn ook beschadigd, iedereen kon op tijd wegkomen.”

Mahmode is erg geschrokken. “Er wordt onderzoek gedaan door de recherche. Dit is echt met opzet gebeurd. Ik heb te horen gekregen dat er een explosief op het raam is geplaatst.”

Ook explosie in Heeswijk-Dinther

Opvallend is dat er ook in Heeswijk-Dinther een explosie plaatsvond in een supermarkt van dezelfde keten. Mahmode noemt het “frappant” dat ook daar een explosie heeft plaatsgevonden.

Beeld: HFV Photo Services