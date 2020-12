Explosie verwoest Poolse supermarkt Heeswijk-Dinther

In het Noord-Brabantse Heeswijk-Dinther zijn in de nacht van maandag op dinsdag twintig bewoners uit een appartementencomplex geëvacueerd na een explosie bij een winkel op het Plein 1969.

De mensen, die boven de winkel wonen, zijn opvangen in een brandweerkazerne. Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen, maar is er wel veel schade. De explosievendeskundige van de politie doet onderzoek en kijkt of de inzet van de explosievenopruimingsdienst EOD nog nodig is.

Een correspondent ter plaatse meldt dat ook bij naastgelegen winkels veel schade is ontstaan door de explosie. Zelfs in een straat om de hoek is een ruit gesprongen door de harde klap.

Volgens Omroep Brabant gaat het om een Poolse winkel.

Later meer.

ANP/Redactie