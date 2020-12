Gigantische knal jaagt buurtbewoners Poolse supermarkt Heeswijk-Dinther uit bed

Met een gigantische knal ging er in de nacht van maandag op dinsdag een explosief af bij een Poolse supermarkt in Heeswijk-Dinther. Buurtbewoners werden bruut uit hun slaap gewekt, twintig bewoners van het appartementencomplex boven de winkel moesten in alle haast geëvacueerd worden vanwege de ontstane brand.

“Ik hoorde een hele harde knal”, vertelt een buurtbewoonster aan Hart van Nederland. Ze heeft tranen in haar ogen. “Schrik er nog van. We zaten rechtop in bed en ik begon te gillen.” Aan het plein in het centrum van de Brabantse plaats zit onder andere een bank. De eerste gedachte van de omwonende was dan ook een plofkraak. “Dat hoor je nu zo veel”, vult haar man aan.

Lees ook: Brand en explosie verwoesten Poolse supermarkten in Aalsmeer en Heeswijk-Dinther

‘Het was gewoon een bom!’

Maar toen ze uit het raam keken, zagen ze de vlammen uit de Poolse supermarkt Biedronka slaan. “Buren waren er al uit en de mensen erboven aan het waarschuwen”, vertelt de vrouw. Over het plein zag ze een draad liggen. “Daarmee hebben ze dat explosief daarginds aangestoken. Het was gewoon een bom!”

“Ik zit eigenlijk iedere nacht rond 3:00 uur hier voor het raam als ik niet meer kan slapen”, zegt een andere buurtbewoner. “Zo ook vannacht. Toen ik hier net zat, hoorde ik die bom.” De man keek direct uit het raam en zag op dat moment nog snel iemand weglopen. “Hij was in het donker gekleed.”

Lees ook: Verwoeste Poolse supermarkt in Aalsmeer zat er pas vijftien maanden: ‘Zo sneu voor eigenaar’

Burgemeester Marieke Moorman van de gemeente Bernheze, waar Heeswijk-Dinther onder valt, bracht dinsdagochtend een bezoek aan de getroffen supermarkt. Ze sprak van een enorme schade. “Bewoners en winkeliers zijn erg geschrokken. Ik leef met hen mee. Het is nogal wat als je ‘s nachts je huis uit moet.”

Ook explosie in Aalsmeer

Het is niet de enige Poolse supermarkt die in de nacht van maandag op dinsdag in vlammen opging door een explosief: in Aalsmeer brandde een soortgelijke winkel volledig uit. Ook hier ging het om een supermarkt van de keten Biedronka.

Eigenaar Moshkhal Mahmoed zegt dat er voor hem geen aanleiding was om dit te verwachten. “Ik ben heel erg geschrokken, heb met niemand problemen. Er wordt onderzoek gedaan door de recherche.” Volgens hem is de ontploffing met opzet gebeurd. “Ik heb te horen gekregen dat er een explosief op het raam is geplaatst.”

Lees ook: Roosendalers boos: al jaren overlast van Poolse supermarkt die nu verder gaat uitbreiden

Burgemeester Gido Oude Kotte van Aalsmeer zegt dat het “geen toeval kan zijn” dat beide winkels zijn getroffen. “Maar de eigenaar van deze winkel kent de eigenaar van de andere winkel niet”, benadrukt de burgervader. “Dus we laten het maar even aan het onderzoek van de politie.”