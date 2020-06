Buren van de Poolse supermarkt Swojska Chata in Roosendaal voeren al jaren een strijd tegen de overlast in de straat. Bezoekers van de winkel zouden zorgen voor verkeershinder, bier drinken op straat en wildplassen. Nu de supermarkt gaat uitbreiden vrezen bewoners nog meer overlast.

Al sinds de supermarkt er in 2014 zijn deuren opende aan de Gastelseweg, zijn er volgens de buurtbewoners problemen. Een grote irritatiefactor is de verkeersoverlast. Klanten van de supermarkt parkeren op de oprit van bewoners, omdat er geen parkeervakken zijn. Bovendien worden auto’s schots en scheef geparkeerd.

Bier drinken en wildplassen

Ook zeggen bewoners dat er bij de Poolse supermarkt geregeld bier wordt gekocht dat vervolgens voor de deur wordt opgedronken. De bierblikjes worden op de grond gegooid en er zou worden wildgeplast.

Nu is de supermarkteigenaar van plan een nieuw en groter pand te betrekken, twee deuren verder. “De nieuwe Poolse supermarkt wordt drie keer zo groot”, zegt Barro Wijkman. Hij woont vlakbij de winkel en is de voorzitter van het bewonerscomité Kalsdonk.

Drie keer zo groot

Wijkman ergert zich, net als vele buurtgenoten, mateloos aan de bezoekers van de supermarkt. Hij vreest dat de overlast enorm toeneemt als de winkel uitbreidt naar een voormalig wooncentrum. “Er zijn nu al niet genoeg parkeerplaatsen voor de klanten, laat staan als er nog meer mensen op af komen.”

De supermarkt is zeven dagen per week geopend, van ‘s ochtends vroeg tot 22.00 uur ‘s avonds. “De meeste overlast ondervinden we van 16.00 uur tot 22.00 uur. Dan komen de Poolse jongens terug van werk.”

Uitgescholden

Als Wijkman de Poolse klanten op hun overlastgevende gedrag aanspreekt, wordt hij regelmatig uitgescholden. “Ik heb ook al twee blikken gele verf tegen mijn huis gehad”, aldus de moedeloze buurman. Hij is er helemaal klaar mee.

Vele pogingen hebben de buurtbewoners al gedaan om een einde te maken aan de overlast. Een handtekeningenactie, een alcoholverbod, niets hielp. Met een brief aan het Roosendaalse college van burgemeesters en wethouders doen ze een nieuwe poging om antwoorden te krijgen op hun vragen.

Boos op de gemeente

De bewoners nemen de gemeente kwalijk dat er niet genoeg wordt gehandhaafd rondom de supermarkt. Daarnaast vinden ze dat ze aan het lijntje worden gehouden. Wijkman: “Wij stellen vragen aan de gemeente en krijgen een ontwijkend of geen antwoord. We hebben inmiddels ook een klacht ingediend tegen de gemeente. Als het goed is hebben we daar binnenkort een gesprek over met de ombudsman.”

Dat de Poolse supermarkt gaat uitbreiden, is nog niet zeker. Hoewel de eigenaar de sleutel al heeft, moet de vergunning officieel nog worden verleend. “Maar het ziet er naar uit dat er gewoon een akkoord komt”, aldus Wijkman. “Volgens de gemeente is het niet tegen te houden.”

Toch proberen de bewoners die vergunning nog tegen te houden. “Wij hebben de regels erop nageslagen. Volgens ons moeten er minimaal 45 parkeerplaatsen op eigen terrein zijn. Maar dat is simpelweg niet mogelijk.”

Reactie gemeente

De gemeente Roosendaal is op de hoogte van de zorgen van omwonenden van de Poolse winkel. Omdat de vergunningaanvraag voor de nieuwe locatie van de supermarkt nog loopt, wil de gemeente daarover weinig kwijt.

Een gemeentewoordvoerder laat aan Hart van Nederland wel weten dat de bezorgde buurtbewoners zijn uitgenodigd voor een gesprek met de burgemeester om te komen praten over de situatie. Dat gesprek zou eigenlijk in maart plaatsvinden, maar werd uitgesteld door de coronacrisis.