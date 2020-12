Opnieuw harde explosie bij Poolse supermarkt, nu in Beverwijk

Bij een explosie in het winkelcentrum Beverhof in Beverwijk is woensdagochtend kort na 05.00 uur de achtergevel van een Poolse supermarkt fors beschadigd. Dat meldt de politie. Er zijn geen slachtoffers of gewonden.

Er is geen gevaar voor instorting, meldt een politiewoordvoerder. De weekmarkt die normaal in de buurt wordt gehouden, wordt een beetje verschoven maar gaat gewoon door.

Twee Poolse winkels in Aalsmeer en Heeswijk-Dinther waren dinsdagnacht ook al doelwit van explosies. De eigenaar van de supermarkt in Aalsmeer zei dinsdag tegenover Hart van Nederland dat hij ook eigenaar is van een supermarkt in Beverwijk. Dat zou dus om deze getroffen winkel gaan. De politie kan nog niet zeggen over een verband is met die ontploffingen.

Door de explosie dinsdagochtend bij de Poolse supermarkt in Aalsmeer moesten tien mensen hun woning verlaten. Een kat kwam om, verder waren er geen gewonden. In het Brabantse Heeswijk-Dinther werden twintig bewoners tijdelijk geëvacueerd.

Lieveheersbeestje

Beide winkels die toen doelwit waren, hebben de naam Biedronka. Die naam betekent lieveheersbeestje in het Pools en de grootste supermarktketen van het Oost-Europese land heet ook zo. De Nederlandse winkels lijken niets met die keten van doen te hebben, maar alleen dezelfde naam te voeren. Eigenaar Mohamad Mahmoed van de winkel in Aalsmeer zei geen banden met de winkel in Heeswijk-Dinther te hebben.

ANP/Redactie

Beeld: HFV Photo Services