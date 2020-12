Het zit ondernemer Mohamed Mahmoed bepaald niet mee. Zijn Poolse supermarkt in Aalsmeer werd gisteren verwoest door een explosie en vandaag was het raak in zijn Poolse supermarkt in Beverwijk.

Die supermarkt zou op 18 december opengaan, maar dat zit er nu niet meer in. Wie erachter zit is een raadsel, vertelt Mohamed aan Hart van Nederland. “Ik heb geen idee, ik laat dit aan de politie over. Ik hoop dat ze hun werk snel kunnen doen en duidelijkheid krijgen over wat er aan de hand is. Want als je het aan mij vraagt: ik weet het echt niet.”

Geen dreigbrieven

Mohamed wordt niet bedreigd, afgeperst of gechanteerd, vervolgt hij. “Ik heb geen dreigbrief gekregen, geen chantage, helemaal niets, ik weet echt niet wat er aan de hand is. Ik heb niets gekregen, geen sprake van.”

De explosie van vandaag is “soortgelijk” aan de explosie van gister in Aalsmeer. Alleen ontstond in die supermarkt ook brand, dus de schade is daar vermoedelijk groter. “Maar ik ben nog niet in het pand geweest, dus ik weet niet precies wat de schade is”, vertelt Mohamed.

‘Onwijs harde knal’

Omwonenden schrokken rond een uur of 05:00 vanochtend wakker van de “onwijs harde knal, niet normaal”, vertelt één van hen. “Ik ben meteen uit het raam gaan kijken en zag allemaal rook. Daarna heb ik niet meer geslapen.” De schrik zit er goed in, zegt ze. “Ik sta helemaal te shaken.” Ze leeft mee met Mohamed. “De winkel was nog niet eens open. Ik vind het heel erg voor de eigenaar.”

Lieveheersbeestje

Ook werd dinsdag een andere Poolse supermarkt verwoest door een explosie, die winkel stond in Heeswijk-Dinther. Deze winkel is niet van Mohamed, maar is net als zijn winkels een Biedronka-winkel.

Biedronka is Pools voor lieveheersbeestje en is een keten vergelijkbaar met Lidl en Aldi. Een groot verschil is echter dat de term ‘Biedronka’ niet beschermd is en iedereen in theorie een supermarkt onder de naam Biedronka kan beginnen.