Bovenbuurman toekomstige Poolse supermarkt in Schijndel heeft slapeloze nachten na explosies

Onrust in Schijndel: over een paar weken opent in het Brabantse dorp een Poolse supermarkt, maar nu er afgelopen nacht opnieuw een explosie was bij zo’n winkel, zijn er grote zorgen in de buurt.

In de nacht van zondag op maandag werd een Poolse supermarkt in Tilburg verwoest door een explosie. Eigenaar Mohamad Mahmoed zei eerder al dat hij vreesde voor het leven van omwonenden. “Ik ben niet bang voor de zaak, maar er wonen mensen boven de zaak en we zijn bang dat ze iemand doden”, aldus de ondernemer destijds.

Precies daarom maakt een inwoner van Schijndel zich zorgen, vertelt de man anoniem tegen Hart van Nederland. Hij woont samen met zijn vriendin boven een pand waar half januari een nieuwe Poolse supermarkt geopend zou worden van dezelfde eigenaar als van de winkels waar eerder explosies waren. “Ze kunnen niet 24 uur het pand bewaken”, aldus de bezorgde bewoner.

Bekijk video: Bewoners boven Poolse supermarkten zijn doodsbang: ‘We leggen iedere avond een vluchtpakket klaar’

Eigenaar ‘heeft geen idee’

In december waren er explosies bij Poolse supermarkten in onder andere Aalsmeer en Beverwijk. Eigenaar Mahmoed zei toen tegen Hart van Nederland niet te weten wie er achter de aanslagen zit. “Ik heb geen idee, ik laat dit aan de politie over. Ik hoop dat ze snel duidelijkheid krijgen over wat er aan de hand is. Want als je het aan mij vraagt: ik weet het echt niet.”

De ondernemer vertelde dat hij niet werd bedreigd, afgeperst of gechanteerd. “Ik heb geen dreigbrief gekregen, geen chantage, helemaal niets, ik weet echt niet wat er aan de hand is. Ik heb niets gekregen, geen sprake van.” Vorige maand was er ook een explosie bij een Poolse supermarkt in Heeswijk-Dinther, maar deze winkel heeft een andere eigenaar.

Lees ook: Getroffen eigenaar Mahmoed: ‘Aanslagen op Poolse supermarkten komen uit eigen kring’

Slapeloze nachten

Ondertussen slaapt de buurtbewoner in Schijndel slecht door alle ontploffingen in de afgelopen weken. “In sommige gevallen is de zaak al opgeblazen terwijl het nog in aanbouw is”, weet de man. Dat was volgens hem het geval in Beverwijk, waar het in de nacht van 8 op 9 december raak was.

Bekijk video: Gigantische knal jaagt buurtbewoners Poolse supermarkt in Heeswijk-Dinther uit bed

Ook de vader van de bezorgde omwonende is niet blij met de komst van de Poolse supermarkt. “Hij verhuurt twee winkels ernaast en de explosies hebben wel een bereik van honderd meter”, legt de buurtbewoner uit. Het liefste zou zijn vader daarom ook zien dat de winkel helemaal niet opengaat. “Wij gunnen iedereen succes, maar niet ten koste van anderen.”

De inwoner heeft bezwaar ingediend tegen de komst van de Poolse supermarkt bij de gemeente Meierijstad, waar Schijndel onder valt. De gemeente was niet bereikbaar voor commentaar.

De politie laat weten dat het onderzoek naar de explosies in volle gang is en dat er rekening wordt gehouden met een verband tussen de ontploffingen.

