'Aanslagen op Poolse supermarkten komen uit eigen kring'

De eigenaar van de twee Poolse supermarkten die deze week door explosieven zijn verwoest, is ervan overtuigd dat een concurrent achter de aanslagen zit. Dat zegt eigenaar Mohamed Mahmoed tegen De Telegraaf vrijdagavond.

De 25-jarige ondernemer laat weten dat het niets anders dan concurrentie kan zijn. “Na die tweede explosie was het me duidelijk: deze intimidatie is echt gericht op mij”, zegt hij tegen de krant. De ondernemer benadrukt dat hij geen vijanden heeft of ooit te zijn bedreigd of afgeperst. De supermarktformule die zich richt op klanten uit Oost-Europa is succesvol.

‘Eigen gemeenschap’

Mahmoed vertelt dat zijn zaken ten koste gaan van anderen. “Er zijn meerdere partijen die azen op deze markt. Negentig procent van de markt zijn landgenoten. Deze aanslagen komen uit de eigen gemeenschap.”

De ondernemer en zijn familieleden hebben volgens de krant twaalf supermarkten onder verschillende namen, zoals Grotesk, Super Sam en Polo Smak. De zaken zijn allen in Iraaks-Koerdische handen.

Explosies in Biedronka

Afgelopen week zijn er in korte tijd drie explosies afgegaan bij Poolse supermarkten, in Heeswijk-Dinther, Aalsmeer en in Beverwijk. De zaken heten allen Biedronka, maar zijn geen onderdeel van een keten. Mahmoed heeft geen banden met de winkel in Heeswijk-Drinther, waar ook een ontploffing plaatsvond.

Wie er achter het geweld zit is nog niet duidelijk. De ondernemer zegt altijd eerder gehandeld te hebben en zich nooit schuldig te hebben gemaakt aan criminele zaken. “Er is mij weleens aangeboden om illegale spullen te verkopen, maar ik heb geweigerd”, zegt hij tegen de krant. Ook onderstreept hij dat hij altijd ‘wit’ heeft gewerkt en ‘veel belasting betaalt’.