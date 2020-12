Burgemeester sluit Poolse supermarkt Aalsmeer na explosie

Supermarkt Biedronka in Aalsmeer gaat voorlopig niet meer open. Dat heeft burgemeester Gido Oude Kotte donderdagavond besloten. Bij de Poolse supermarkt vond dinsdag een verwoestende explosie plaats, die volgens de burgemeester “enorme impact” had.

De supermarkt aan de Ophelialaan in Aalsmeer en enkele aangrenzende woningen zijn door de explosie zwaar beschadigd. Eén woning is zelfs volledig uitgebrand en ook een voertuig stond in brand.

Diezelfde dag vond ook een explosie plaats bij een Poolse supermarkt in Heeswijk-Dinther met de naam Biedronka. En een dag later was er opnieuw een explosie bij een supermarkt met die naam, nu in Beverwijk.

Gevaar voor bewoners

Volgens de burgemeester van Aalsmeer heeft de explosie in zijn gemeente direct gevaar opgeleverd voor de veiligheid van de bewoners in omliggende woningen en nabijgelegen winkels. Ook is op dit moment nog niet duidelijk wat het motief is voor het plaatsen van explosieven.

“Hiermee bestaat er mogelijk een verhoogd risico voor opnieuw een ernstige openbare ordeverstoring”, aldus de burgemeester in een persbericht. Daarom heeft hij besloten dat de Biedronka-supermarkt in Aalsmeer voor onbepaalde tijd gesloten blijft. “Om zo het risico op herhaling te voorkomen en orde en rust in en rondom het pand te herstellen.”

‘Enorme impact’

De burgemeester heeft zelf gesprekken gehad met omwonenden en ondernemers. “Daardoor is mij duidelijk geworden dat de explosie een enorme impact heeft gehad”, aldus Oude Kotte. “Vooral de onduidelijkheid over de toedracht van de explosie en de twee vergelijkbare incidenten in andere plaatsen, maakt dat de bewoners en ondernemers in de Ophelialaan erg ongerust zijn en vrezen voor herhaling.”

Oude Kotte hoopt dat door de supermarkt voorlopig te sluiten, de rust terugkeert in de omgeving.

