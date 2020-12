Omwonenden van de Poolse supermarkt in Beverwijk zijn geschokt, nu ze voor de tweede keer in een week tijd zijn opgeschrikt door een explosie.

“We waren heel vroeg wakker vanmorgen, het was echt een enorme knal,” vertelt een man die een paar straten verderop woont. “Het is ongelofelijk wat hier gaande is, dit kun je mensen niet aandoen. De schade is enorm.” Naast de schrik, zijn buurtbewoners ook angstig. “Zeker als je met een kinderwagen loopt, is het angstig. Ik had er ook kunnen lopen met mijn kinderen.”

Een andere vrouw die bij winkelcentrum Beverhof loopt, noemt het bizar. “Twee keer achter elkaar. Ik dacht dat ik wel weer veilig boodschappen kon doen, dit had ik niet verwacht. Deze explosie was groter dan die van eerder deze week. Ik denk dat dit een groter explosief moet zijn geweest.”

Angstig boodschappen doen

Vanwege de explosie zijn niet alle winkels open zaterdag. “Ik ging net naar de slager en zag dat ik verder geen boodschappen kon doen, omdat de boel afgesloten was. Maar ik vond het toch wel een beetje eng, het komt dichtbij,” zegt de vrouw.

Ook een andere voorbijganger is geschrokken van de explosie. “Ik vind het niet normaal meer dat dit zomaar kan in deze wereld,” zegt hij. “Er moet kwaad bloed zijn gezet, denk ik. Dat kan niet anders. De schade is niet normaal. De kapper ernaast heeft nog geluk, dat zijn pand niet ook is opgeblazen.”



De schade binnen in het winkelcentrum na de explosie (beeld: politie)

Supermarkt dicht

De burgemeester van Beverwijk heeft zaterdagmorgen besloten het pand van de Poolse supermarkt voor zeker een maand te sluiten. Ook wordt de omgeving minimaal een maand lang 24 uur per dag bewaakt. Hij spreekt van een “ongehoorde aanval” op de openbare orde en zegt dat we dit “absoluut niet kunnen tolereren in onze samenleving”.

Concurrent

De aanleiding voor deze tweede aanslag op de supermarkt in Beverwijk is nog onduidelijk. Er waren afgelopen week ook explosies bij Poolse supermarkten in Aalsmeer – van dezelfde eigenaar – en in het Brabantse Heeswijk-Dinther. In een interview in De Telegraaf zegt de eigenaar van de getroffen supermarkten in Beverwijk en Aalsmeer ervan overtuigd te zijn dat een concurrent achter de aanslagen zit.