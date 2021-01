Omwonenden na explosie die Poolse supermarkt in Tilburg verwoestte: 'Je wordt gewoon heel angstig'

Door de explosie bij een Poolse supermarkt aan het Paletplein in Tilburg raakte niet alleen de supermarkt zwaar beschadigd. Ook een flatgebouw dat vlakbij de supermarkt staat, bleef niet ongeschonden. Bewoners van die flat zaten vanochtend rechtop in hun bed door de enorme knallen.

Meerdere ramen in het flatgebouw sneuvelden. Een bewoonster van de flat staat nog te trillen op haar benen, vertelt ze aan Hart van Nederland. “Ik heb het nog nooit meegemaakt, zo’n harde knal in de buurt. Ja, vroeger, als kind in de oorlog,” zegt ze. “Ik ben nog aan het bibberen hoor, ik ben nog aan het trillen. Je wordt gewoon heel angstig.”

Lees ook: Explosie verwoest Poolse supermarkt in Tilburg

‘Als dát maar goed gaat’

Een andere omwonende dacht nog, toen de winkel bij de flat openging, als dát maar goed gaat. “Toen het hier openging, dacht ik wel: er zijn al een paar explosies geweest in het land. Toen dacht ik: goh, ik hoop niet dat het hier gebeurt.” Deze Poolse supermarkt is de derde die binnen een maand is verwoest door een explosie, eerder waren supermarkten in Heeswijk-Dinther (Brabant), Aalsmeer en Beverwijk het doelwit. De winkel in Aalsmeer zelfs twee keer.

Lees ook: Opnieuw explosie bij een Poolse supermarkt van Mohamed: ‘Geen idee wat er aan de hand is’

De supermarkten in Tilburg, Aalsmeer en Beverwijk zijn van dezelfde familie, die in het duister tast over de aanleiding voor de explosies. De buurtbewoonster vreest desgevraagd dat het hier niet bij blijft. “Er zullen er helaas meer zijn die hetzelfde lot ondergaan.”

Geen verdachten

Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie roept getuigen of mensen die mogelijk meer weten op zich te melden.

Hart van Nederland is nu ook elke ochtend op tv! Van 6.30 tot 10.00 uur praten we je op SBS6 bij over het laatste nieuws uit Nederland en krijg je het laatste Shownieuws. Op zaterdag zijn we er van 7.00 tot 10.00 uur en op zondag van 7.00 tot 9.00 uur.