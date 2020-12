2020 is voor veel mensen een jaar om snel te vergeten. En hoewel het coronavirus het leven leek te domineren, is er gelukkig nog veel meer gebeurd dit jaar. Zo kwam er ook allerlei dierennieuws voorbij. Hart van Nederland zet de tien bijzonderste en meest gelezen dierenverhalen voor je op een rijtje.

Katten mogelijk toch gevoelig voor coronavirus

Hoewel, zelfs in dierenland weet het coronavirus een kleine hoofdrol te spelen. Zo wordt begin april duidelijk dat mogelijk ook katten en fretten besmet kunnen raken met het virus. De eerste meldingen van met corona besmette katten komen uit België en Hongkong. Vaak zijn de baasjes van de besmette dieren zelf ook besmet met het virus.

Hangbuikzwijntje met pijlen doorboord, hok in brand gestoken

Hangbuikzwijntjes Lola en Bertje worden op een zondagochtend in april in Wijk bij Duurstede door een dierenbeul voor het leven verminkt. Lola raakt blind aan een oog nadat haar hoofd met meerdere pijlen wordt doorboord. Bertje loopt ernstige brandwonden op doordat het schuurtje waarin Bertje zit, in brand wordt gestoken. “Ik denk dat ze hem ook hebben willen opjagen en dat hij toen zijn hok is ingevlucht,” vertelt de eigenaresse destijds aan Hart van Nederland.

Adopteer een alpaca en help dierenpark door de coronacrisis

Veel dierentuinen hebben het moeilijk tijdens de aanhoudende coronacrisis. Bezoekers blijven weg en daardoor lopen de inkomsten terug. Dierenpark Kasteelpark Born in Limburg bedenkt in april dit jaar daarom een creatieve oplossing: ze bieden hun dieren aan ter adoptie. Voor iedere diersoort heeft het park een minimumprijs opgesteld voor de adoptie. Alle dieren in het park kunnen worden geadopteerd: van alpaca tot leguaan.

Slang ontsnapt uit verblijf: ‘Bel 112 als je hem ziet’

Dit voorjaar ontsnapt een Californische koningsslang van ongeveer tachtig centimeter uit zijn verblijf in Roermond. Hoewel het beest niet giftig is, is het toch even schrikken als hij ineens in huis rondkruipt. Volgens de eigenaar van het reptiel is de slang mogelijk door een klein gaatje in het terrarium gekropen.

Ontsnapte serval doodt konijn en valt daarna eigenaar aan

In Zoetermeer zorgt een ontsnapte serval begin juni voor flink wat opschudding. De wilde kat staat plots in de achtertuin van Johan van Herk, waar hij jacht maakt op zijn konijnen. De serval bijt één van zijn konijnen dood. “Het dier wilde zijn prooi bewaken en begon naar mij te blazen en sloeg met zijn poot tegen de kartonnen doos”, vertelt Johan kalm aan

Hart van Nederland. “Toen heb ik veel kabaal gemaakt en maakte ik mij groot. Dat jaagde hem wel weg.”

Krokodil duikt op in Brabantse achtertuin

In het Brabantse Sprang-Capelle vinden mensen begin zomer een krokodil in hun achtertuin. “Het beest lag rustig aan de waterkant te wachten op zijn prooi,” schrijft de politie op Facebook. Het ‘beest’ blijkt te zijn van Frank van de Laar, die hem kort daarvoor koopt via Marktplaats. Gelukkig hoeft niemand te vrezen voor zijn leven, de krokodil van Frank is namelijk hartstikke nep.

Tranen bij verzorgers Wildlands: olifant Ma Yay Yee krijgt miskraam na een jaar

Verzorgers van olifant Ma Yay Yee in Wildlands zijn in juli in tranen nadat ze te horen krijgen dat het dier na een zwangerschap van jaar een miskraam krijgt. Het komt desondanks niet geheel onverwachts. Twee weken voor de miskraam merken de verzorgers van Ma Yay Yee dat ze bloed verliest en kramp heeft.

‘Kleine Freek Vonk’ (11) lag vier dagen in het ziekenhuis na beet van adder

De elfjarige Liam Vliet blijkt in augustus erg dapper als hij oog in oog komt te staan met een adder. Hij komt er helaas ook niet zonder kleerscheuren vanaf: Liam wordt gebeten door de adder en ligt vervolgens vier dagen in het ziekenhuis. “Ik schrok helemaal niet. Ik moest alleen lachen,” vertelt de stoere Liam aan Hart van Nederland.

Opgeschrikt edelhert rent zichzelf dood tegen boom, boswachter laaiend

Het is dit najaar zo druk in de Veluwse bossen dat de herten er onrustig van worden. Vooral mensen die van het pad af gaan, zorgen voor problemen. Dat wordt in oktober pijnlijk duidelijk. Bij Staverden schrikt een grote roedel herten van honden die uitgelaten worden door mensen die recht door het bos lopen. Op een video is te zien hoe één edelhert zich hierbij dood rent tegen een boom. Boswachters in het gebied hebben geen goed woord over voor de mensen die niet op de gebaande paden blijven.

Vermiste Charlie de Ara blijkt gekidnapt

De blauwgele ara Charlie is een graag geziene vogel in de Haagse wijk Loosduinen. De ophef is dan ook groot als Charlie op een dag niet thuis komt. Al snel doet het gerucht de ronde dat iemand de papagaai gestolen heeft. Na drie weken blijkt dit ook het geval. “Ik werd vanochtend gebeld door iemand in gebrekkig Nederlands,” vertelt Mark eind november aan Hart van Nederland. “Hij zei: ‘Ik weet waar Charlie is, een vriend van mij heeft hem.'”

